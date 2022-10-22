Denizli trafiğine nefes aldıracak proje başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Akvadi’den Akhan’a uzanan yeni yolun inşasına başladı. 2,5 km uzunluğunda yapılan yol ile binlerce araç şehir merkezi trafiğine girmeden Ankara yoluna ulaşacak. Yeni çevre yolunun başlangıcını oluşturacak güzergahın önümüzdeki süreçte Antalya yoluna bağlanması hedefleniyor.

Denizli’de her geçen gün artan nüfus ve araç sayısına karşı önlemler almaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, dev bir ulaşım yatırımına daha başladı. Bu çerçevede Karşıyaka ve Aktepe Mahallesinde bulunan Akvadi’den başlayan 2 bin 500 metre uzunluğundaki yeni yol Akhan Mahallesi’nden Ankara yoluna bağlanacak. Aktepe, Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Anafartalar bölgesindeki birçok mahalle yeni yapılacak yol ile Ankara yoluna güvenli ve rahat bir şekilde ulaşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerinin bir süre önce yapımına başladığı yol ilk etapta 1 gidiş, 1 gelişten oluşacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1000 metre taş duvar, 1 adet köprü inşaatının yanı sıra 3 adet menfezin de inşa edildiği yolda incelemede bulundu. Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Ömer Faruk Özer ile daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti.

Denizli’nin ulaşım ağı gelişiyor

Başkan Osman Zolan incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Denizli’nin ulaşımla ilgili ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğe yönelik önemli adımlar attıklarını vurguladı. Denizli’de her geçen gün araç sayısının arttığına işaret eden Başkan Zolan, şöyle konuştu:

“İnsanlarımızın daha konforlu, rahat ve hızlı ulaşımı için yeni yollar açmak, yeni ulaşım sistemleri kurmak gerekiyor. Biz de görevde olduğumuz süre içerisinde birçok yeni bulvar, caddeler açtık, mevcut yollarımızın üzerine köprülü kavşaklar, akıllı ulaşım sistemleri gibi yeni oluşumlar kurduk. Denizli’mizin ulaşım ağını geliştirerek bugünlere gelmesini sağladık” diye konuştu.

Denizli trafiğine nefes aldıracak proje

Yeni yolun ana arterlerdeki yoğunluğa nefes aldıracağını kaydeden Başkan Zolan, “Dokuzkavaklar, Anafartalar, Aktepe, Karşıyaka gibi bölgedeki mahallelerimizin Ankara yoluna ulaşımı bu yoldan sağlanacak. Söz konusu bölgelerdeki araçlar artık ana yola çıkmak zorunda kalmadan yeni yolu kullanarak kısa zamanda, güvenli ve konforlu bir şekilde Ankara yoluna ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.

"Yeni çevre yolunun ilk etabını şu anda yapmaktayız"

Bu yolun ardından sürdürülecek çalışma ile Denizli’ye yeni bir çevre yolu kazandıracakları müjdesini paylaşan Başkan Zolan, “Bu yolun devamında Akhan’dan Kayıhan ve Bağbaşı’na giden bir yol hedefliyoruz. Bu yeni bir çevre yolu olacak. Bu yeni çevre yolunu hizmete aldığımızda Denizli’nin ulaşımının çok rahatladığını hissedeceğiz. Yeni çevre yolunun ilk etabını şu anda yapmaktayız. Bundan sonraki etabımız Asri Mezarlık’tan Kayıhan, Hürriyet ve Bağbaşı bölgesine doğru gidecek yolun inşaatını yapmaktır. Böylece Denizli’mize yeni bir çevre yolu kazandırmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.