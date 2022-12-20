Denizli Teknik Tekstil Merkezi tekstil sektörünün ufkunu genişletecek

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde kurulan Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM), 22 Aralık’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılacağı törenle açılacak. Merkez, Denizli’de tekstil sektörünün teknik tekstile dönüşümünü sağlayacak. AB’den 5 milyon euro hibe alan projesi sayesinde sanayide kümelenmeden çeşitlenmeye kadar yeni bir yol açacak çalışmalar yürütecek.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 8 şehri arasında yer alan Denizli’de en yüksek payı yüzde 40 ile tekstil ürünleri oluşturuyor. Kentin konvansiyonel tekstil üretiminde sahip olduğu bu deneyim ve birikimin tüm dünyada hızla büyüyen teknik tekstil alanında değerlendirilmesi hem şehir hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, DTTM ile, Denizli’deki üretimleri büyük ölçüde dokuma, ev tekstili, havlu, bornoz ve konfeksiyon üzerine şekillenmiş tekstilci KOBİ’lerin, katma değeri yüksek teknik tekstil üretimine geçmelerine destek sağlanıyor. Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) iştiraki olan Denizli AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) bünyesinde kurulan DTTM, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 1000 metrekarelik geniş bir alanda hizmet veriyor.

Son teknoloji makine parkı ve ücretsiz danışmanlık hizmetiyle dikkat çeken merkez, KOBİ’lerin ve girişimcilerin, katma değeri daha fazla ve yüksek üretim teknolojisine sahip teknik tekstilleri yüksek yatırım maliyetleri altına girmeden üretebilir hale gelmelerinin önünü açarak; faaliyetlerini teknik tekstil KOBİ’lerinin rekabetçiliğini yüksek teknoloji, know-how transferi ve kümelenme yaklaşımıyla artırmak misyonuyla sürdürecek.

Daha teknolojik, zengin ve daha rekabetçi bir ekosistem oluşturuluyor

DTTM’deki hizmetler eğitim, danışmanlık ve mentörlük, kümelenme, makine ve ekipman kullanımı ile ölçme ve analiz olmak üzere beş grup altında planlanırken, kümelenme yaklaşımıyla da küresel rekabetin bir parçası olması için teknik tekstil çalışmalarına ağırlık veren tekstil sanayicilerine öncülük ediliyor.

DTTM, benzersiz makine parkı ile, teknik tekstil prototipi ve numune üretim imkânı sunacak; Denizli’nin ve bölgenin danışmanlık, eğitim ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için başvurulabilecek ilk ve tek adres olacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü “Rekabetçi Sektörler Programı” dahilinde desteklenen ve Denizli Ticaret Odası’nın uygulayıcısı olduğu Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projesi, 5 milyon avro bütçesi ile ülkemizde uygulanan en önemli sektörel rekabetçiliği artırma projeleri arasında yer alıyor. Projeyle Denizli tekstil imalat sanayinin teknik tekstile dönüşümünü sağlamak ve bu sektördeki KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırarak küresel değer zincirlerine dahil olmalarına destek olmak amaçlanıyor.