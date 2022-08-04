Denizli Teknik Tekstil Merkezi projesi için bir araya geldiler

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin 5’inci Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, projelerinin paydaşı olan kamu kurum, kuruluş ve odalara, “Teknik tekstil merkezimizdeki makinelerimizle prototip üretime geçerek projemizi taçlandırmak istiyoruz” diye seslendi.

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı, DTO hizmet binasında gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Uzmanı Özgür Öcal ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AB Mali Programları Dairesi Uzmanı Sertaç Köksal Gölnar’ın başkent Ankara’dan video konferans yönetimiyle yer aldığı toplantıda, katılımcıların görüş ve önerilerini alındı. Projede gelinen nokta ve çalışmalar değerlendirildi. Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasında, projenin Denizli için önemine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Projemizle, Denizli’mizde tekstil ve ilgili sektörlerimizde faaliyet gösteren üyelerimizin teknik tekstile dönüşümlerini desteklemeyi, rekabet güçlerini arttırmayı, böylelikle küresel değer zincirinde de yer almalarına katkı sağlamayı amaçladık. Şehrimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversitemiz ve firmalarımızın içinde bulunduğu teknik tekstil kümelenmesinin bu süreçteki faaliyetlerini beraber kararlaştırmayı arzu ediyoruz. Mutat aralıklarla bu konuda siz değerli paydaşlarımızın fikir ve önerilerini de alıyoruz” diye konuştu. “Sanayimiz, ev tekstiline göre katma değeri daha yüksek teknik tekstile dönüşsün, KOBİ’lerimiz yeni pazarlara girsin ve daha yüksek karlar elde etsinler istiyoruz” diyen Başkan Erdoğan, proje ekibinin DTO’nun 5’inci katında tahsis ettikleri ofiste KOBİ’lerle sürekli iletişim halinde olduğunu, üyelerinden beklentilerinin ise bu merkez ile temasa geçip, fikirlerini ekipleriyle paylaşmaları ve ücretsiz sundukları imkanlar ile proje uzmanlarından sonuna kadar faydalanmaları olduğunu ifade etti.

“İşletmelerimiz, artık Denizli OSB’de tek noktadan hizmet alabilecek”

Başkan Erdoğan, projenin başından bu yana desteklerini her zaman hissettikleri Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı’na da teşekkür etti. Erdoğan, “Denizli Organize Sanayi Bölgemiz tarafından, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projemizin çerçevesinde kurduğumuz Denizli Teknik Tekstil Merkezi’miz için, Denizli OSB’de 1000 metrekarelik bir alan tahsis edildi. Aynı alanda, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin yanında, yine odamızın ortaklığında bölgemizde bir ilk daha olacak; Denizli Organize Sanayi Bölgemizle, Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteğiyle Mesleki ve Test Eğitim Merkezi’mizi de kuracağız. Teknik tekstil ile tekstil teknolojisi mesleki eğitim merkezlerimizin yan yana olmasıyla, işletmelerimiz tüm iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini artık tek noktadan alabilecek. Bu arada, odamız ile Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz, tekstil sektörü başta olmak üzere, KOBİ’lerimizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik yeni proje çalışmalarını da kesintisiz bir iş birliği ile yürütmektedir… Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin bölgede çekim noktası olarak sürdürülebilir bir yapıyla hizmet vermesi için de her türlü girişimi üstlenmektedir” dedi.

“Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin çok yakında açılışı var”

Başkan Erdoğan, “Almanya’daki fuarda, Denizli’de teknik tekstil üretmeye başlayan 12 firmamızın ortak kullandığı bir stant açtık. Üyelerimizden 15 firmamızın da ziyaretçi olarak bu fuara gitmelerini sağladık. Bugün geldiğimiz noktada artık teknik tekstil merkezimizdeki makinelerimizle prototip üretime geçerek projemizi taçlandırmak istiyoruz…” dedi.

Başkan Erdoğan, heyecanla açılışı beklediklerini de vurguladı; açılışın geniş bir katılımla çok yakında yapılacağını müjdeledi. Erdoğan, “Üzerimize düşen sorumluluğun ve görevin öneminin farkındayız. Gerek yerli otomobilimiz TOGG’un göğüslük, tavan kaplama, koltuk, ön konsol, kaporta, hava filtresi ve benzeri parçalarını gerekse dron, İHA ve SİHA’larımızın aksam, sarf malzemesi ve yedek parçalarını imal ederek, milli kalkınma hamlemize katkı sunmak çabasındayız. Heyecanla beklediğimiz Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin açılışını, Sayın Bakanımız ve Avrupa Birliği Delegasyonumuzun katılımlarıyla, önümüzdeki hafta ses getirecek bir şekilde yapmayı umuyoruz; planlıyoruz” diye konuştu.

Almanya fuarı, çok verimli geçti

Başkan Erdoğan’ın ardından Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu Takım Lideri Fernando Merino, Techtextil Fuarı ve proje çerçvesince gerçekleştirdikleri ve önümüzdeki aylarda yapmayı planladıkları faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Uzmanı Özgür Öcal ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AB Mali Programları Dairesi Uzmanı Sertaç Köksal Gölnar da projeye ilişkin değerlendirmelerini dile getirdi.

Denizli OSB Başkanı USLU, başarılar diledi

Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu ise Başkan Erdoğan ile ekibini kutladı; “Denizli’nin teknik tekstile ihtiyacı var… Konfeksiyon, ham bez veya havlu ile, tekstilde bir yere varılamayacağı belli! Bu proje ile bu konuda kısa zamanda hızlı yol alınmasını temenni ediyorum; odamıza ve firmalarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıya ilgi ve katılım büyük oldu

Toplantıya Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, DTO Genel Sekreter Yardımcısı ve Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doç. Dr. İsmail Ovalı, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, DTO Denizli ABİGEM AŞ Direktörü Sıdıka Arıkan, DTO Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu Takım Lideri Fernando Merino ile Proje Yöneticisi Ayşegül Çivi katıldı.