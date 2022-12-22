Denizli Teknik Tekstil Merkezi, Bakan Varank tarafından hizmete açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) iştiraki olan Denizli AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) bünyesinde kurulan Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 8 şehri arasında yer alan Denizli’deki tekstil sektörünün teknik tekstile dönüşümünü sağlayacak olan ve AB’den 5 milyon euro hibe alan DTTM geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı.

DTTM’nin son 3 yıldır ilmek ilmek örülerek bu günlere getirildiğini anlatan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Bugün hep beraber sizlerin huzurunda inşallah açılışı gerçekleştireceğiz. İşimiz asıl şimdi başlıyor. Bu projeyle beraber Denizli’nin sanayisine hep beraber yeniden bir rota çiziyoruz. Ülkemize ve ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz. Yeni istihdam ve daha fazla ihracatın yolunu açmak için var gücümüzle devam edeceğiz. Ne kadar zor olursa olsun durmadan çalışacağız. Biz Denizli’nin girişimci ve yenilikçi ruhuna güveniyoruz. Yeni yenilikçiler arıyoruz ve bu merkezimi onun için kurduk. Bizde piyasaya yön verecek yeni ürünler ortaya çıkaracağız. Merkezimizde sanayimize çağ atlatacak buluşlara imza atacağız. Girişimcilerin yenilikçi fikirlerini bu alanda hayata geçireceğiz. Ar- Ge için gerekli tüm ekipmanları burada bulabilecekler. Merkezimizde 12 farklı teknik tekstil alanında üretim yapabileceğiz. Denizli olarak girişimci ruhumuzu daha etkin hale getireceğiz. İhracatımızın kilogram fiyatını yükselteceğiz. Trendleri takip eden değil belli eden öncü şehir olacağız. Denizli Ticaret Odası olarak, Denizli Organize Sanayi Bölgemizi seçtik. Bu merkezin asıl paydaşları olan sanayici ve işletmecilerinden uzak olsun istemedik. Üretimin sanayinin merkezinde olsun isterdik. Bu merkezimi için kullandığımız kaynak Denizli’mize verilen en büyük hibe devlet desteğidir. Bu proje yüzlerce proje arasında seçildiği için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Togg’a özel koltuk kılıfı üretildi

Togg’a özel olarak üretilen oto koltuk kılıfını Bakan Varank’a takdim eden Başkan Erdoğan, “Togg’un tefrişat ve aksamlarına talibiz. Bunun için gösterdiğimiz çabanın bir örneği yanı başımızda duruyor. Sizlerin huzurunda ilk kez sergilediğimiz özel üretimle koltuğu yerli ve milli otomobilimiz için hazırladık. Denizli Teknik Tekstil Merkezimizdeki üyelerimiz tarafından hazırlandı. Ana iskeleti karbon dokuma kumaşı reçine ile birleştirilmesi ile elde edildi. Bu malzeme çeliğe göre 4 kat daha hafifi, dayanaklığı ise 5 kat daha fazladır. Bu sayede sürücü koltuğunun ağırlığı 10’da 1’e düşmüştür. Ayrıca oturma kısmında konforunu sağlayan malzememiz süngerle aynı esnekliktedir. Aynı zamanda sıvı tutunmayan hijyenik, bir ürün. Koltuk üstü döşeme ise su ve kir tutmayan kumaştandır” ifadelerini kullandı.

Kendisi de bir sanayici olan AK Parti Milletvekili Şahin Tin de, “Denizli sanayici, yatırımcı ve üreten şehir. Her alanda ihracatçı, yurt içi ve dışına ürünlerini satan ilimiz. Bu merkezimizin tekstil alanında üretilen ürünlerimize daha çok katma değer sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah bu merkezimiz hayırlı olur. Değerli Başkanımız Uğur Erdoğan’a ve emeği geçene herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Avrupa’nın en büyük 3 tekstil tedarikçisinden biriyiz”

Tekstilin milli gelire katkısı, sanayi üretimindeki payı, sağladığı yatırım ve istihdam katkısı bakımından Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birisi olduğuna işaret eden Bakan Varank ise, “Ülkemiz tekstil ve hazır giyimde AB’nin en büyük 3 tedarikçisi arasında yer alıyor. Açıklanan güncel verilere göre tekstilde bir rekora daha imza atarak ilk 11 ayda 9,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardık. Eski alışkanlıklar ve ürünlerimizle bu başarıyı sürdürebilmemiz mümkün değil. Verdiğimiz destekler sayesinde bugün en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden birisi de tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Sayın Ali Babacan, tekstilcileri toplayıp ‘Bu sektörleri bırakın, bu sektörlerle gelecek yok’ derdi ama bugün geldiğimiz noktada tekstil en fazla dış ticaret fazlası veren sektörler arasında yer alıyor. Bir meselelere tek yönden bakmıyoruz. Biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Elbette teknolojiye, Ar-Ge’ye ve katma değerli ürünlere yatırım yapıyoruz ancak insan yoğunluğu olan sektörlere de yatırım yapmak ve istihdam oluşturmak zorundayız. Yenilikçi ve kaliteli ürünler çıkarabilen rakiplerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunun yanında kullanıcılar ve global markaların beklentileri de artıyor. Artık faşın üretimin bir adım ötesine geçmemiz lazım” diye konuştu.

“Rekabet için teknik tekstile yönelmek zorundayız”

Küresel rekabeti artırmak için Ar-Ge ve teknolojiyi bütünleştiren ürünlerin önemine işaret eden Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Geride bıraktığımız pandemi sürecinde teknik tekstil en fazla ilerleyen sektör haline geldi. Bu sektörün alt pazarlarıyla birlikte 160 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu öngörülüyor. Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirdiği 2,4 milyarlık ihracatıyla ilk 20’de yer alıyor. Avrupa’nın en büyük tekstil üretim kapasitesine sahip olan ülkemizde, teknik tekstil anlamında daha rekabetçi hale gelmesi zorunluluk olmuştur. Rekabet sadece fiyatla değil ürünün çevreciliği ve de kalitesiyle de olur. TOGG için üretilen oto kılıflarını mutlaka yöneticilere ileteceğim. Bu başarılı üretim için Denizli’yi kutluyorum. ‘Tekstil sektörüne öncülük etmek Denizli’ye yakışır’ diye düşündük ve DTO’nun yürütücülüğünde Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projesini hayata geçirdik. Açışını yaptığımız Merkez, son teknoloji makine parkı ve ücretsiz danışmanlık hizmetiyle sanayicilerin ve girişimcilerin, katma değeri daha fazla ve yüksek üretim teknolojisine sahip teknik tekstilleri yüksek yatırım maliyetleri altına girmeden üretebilir hale gelmelerinin önünü açarak. Halihazırda konvansiyonel üretim yapan KOBİ’lerimiz ya da girişimcilerimiz yüksek yatırım maliyetleri altına girmeden örnek ürünlerini bu tesisten çıkarabilecekler. Otomotiv, havacılık, sağlık ve inşaat gibi birçok sektörün kullanımına yönelik ürün fikirlerini burada yeşertebilecekler. Prototipi burada üretilen yenilikçi ürünler, daha sonra seri üretimle yeni pazarların kapılarını aralayacak”

Daha teknolojik, zengin ve daha rekabetçi bir ekosistem oluşturuluyor

DTO iştiraki olan Denizli ABİGEM bünyesinde kurulan DTTM, Denizli OSB’de yaklaşık bin metrekarelik geniş bir alanda hizmet verecek. DTTM ile Denizli’deki üretimleri büyük ölçüde dokuma, ev tekstili, havlu, bornoz ve konfeksiyon üzerine şekillenmiş tekstilci KOBİ’lerin, katma değeri yüksek teknik tekstil üretimine geçmelerine destek sağlanacak. Son teknoloji makine parkı ve ücretsiz danışmanlık hizmetiyle dikkat çeken merkez, KOBİ’lerin ve girişimcilerin katma değeri daha fazla ve yüksek üretim teknolojisine sahip teknik tekstilleri yüksek yatırım maliyetleri altına girmeden üretebilir hale gelmelerinin önünü açacak.

Denizli Ticaret Odası’nın uygulayıcısı olduğu Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projesi, 5 milyon avro bütçesi ile ülkemizde uygulanan en önemli sektörel rekabetçiliği artırma projeleri arasında yer alıyor. Projeyle Denizli tekstil imalat sanayinin teknik tekstile dönüşümünü sağlamak ve bu sektördeki KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırarak küresel değer zincirlerine dahil olmalarına destek olmak amaçlanıyor.

Bakan Varank’ın gerçekleştirdiği DTTM açılışına Vali Vekili Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci, AK Parti Milletvekili Şahin Tin, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli OSB Başkanı Abdulkadir Uslu, Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve davetliler katıldı.