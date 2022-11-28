Denizli Tekden yenilenmeye ve güçlenmeye devam ediyor

2022 yılı bitmeden 2023 yılı için yeni plan ve hedeflerini açıklayan Özel Denizli Tekden Hastanesi yöneticileri, sürekli gelişerek daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Denizli Tekden Hastanesi, güçlenen hekim kadrosu, tecrübeli personelleri, yenilenen mimari yapısıyla gücüne güç katmaya devam ediyor. Son dönemlerde bünyesine aldığı hekim kadrosu ile hastalarına tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tekden Hastanesi kardiyolojiden çocuk sağlığına, göğüs hastalıklarından kadın hastalıkları ve doğum bölümüne, anesteziden fizik tedavi bölümüne kadar bünyesine katılan birçok uzman doktorla 20 yıldır Denizli’nin en çok tercih edilen hastanelerinden biri konumunda bulunuyor.

Yurtdışından gelen hasta kapasitesiyle yurtdışı sağlık turizmine de önemli katkılar sağladıklarının bilgisini veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “20 yılı aşkın süredir Denizli’de hizmet vermeye devam ediyoruz. En büyük amacımız 20 yıl önce olduğu gibi bugün de bölgenin sağlık sorunlarına çözüm olmaktır. Bu motivasyonla sürekli yenilenmeye ve daha iyi hizmet vermek için güçlenmeye devam ediyoruz. 2022 yılı için hamle yılı olacak dedik. Bu çerçevede ailemize dahil ettiğimiz yeni doktorlarımızla, hastaların daha kaliteli hizmet alabilmesi için yenilenen binamızla Denizli’nin öncü ve referans hastanelerinden biri konumundayız. Sağlık turizminde özellikle son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşandı. Yurtdışından gelen hasta kapasitesi arttı. Ülkemizin verdiği sağlık hizmetleri dünyaya örnek olabilecek kadar gelişti. Tekden Hastaneleri olarak yurtdışında yaptığımız tanıtım faaliyetleri neticesinde gelen hastalarımızla şehir ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tekden Hastanesi yönetimi olarak hem yurtiçinde hem yurtdışında her türlü hizmeti vermeye, Denizli’nin kalkınması ve bürokratik engellerin kaldırılması konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Amacımız, Denizli’yi sağlık turizmi konusunda referans konuma getirmek ve yılın her mevsimi yurtdışı sağlık turizmini ayakta tutmaktır” şeklinde konuştu.