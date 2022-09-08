Denizli Tekden, ‘Sağlık Turizmi’ yetki belgesiyle dünyanın dört bir yanından gelen hastalarını tedavi ediyor

20 yılı aşkın süredir Denizli ve bölgede sağlığın öncü kuruluşlarından olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, herkesi kapsayacak Check-Up paketleri ile gerek Türkiye geneli ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalarının sağlık sorunlarını tespit ederek, tedavilerini uyguluyor.

Detaylı sağlık taraması olan Check-Up, kişilerin tüm rahatsızlıklarını tek tek ortaya çıkaran ve erken teşhis edilmesi durumunda bir çok insanın hayatını kurtaran sağlık taramasıdır. Bu konu da şehrin öncü sağlık kuruluşu Özel Denizli Tekden Hastanesi’de “Hasta olmaktan değil, geç kalmaktan kork!” ve “Erken teşhis hayat kurtarır” sloganlarıyla hazırladığı Check Up paketleri ile hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor.

‘Sağlık Turizmi’ yetki belgesiyle dünyanın dört bir yanından gelen hastalar tedavi ediliyor

3 farklı Check Up paketi ile hastalarını ağırlayan Özel Denizli Tekden Hastanesi bünyesinde bulundurduğu “Uluslar arası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” ile, Almanya, Hollanda, Amerika, Hindistan ,Moğolistan,Çin, Somali, Azerbaycan, İran ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalarına da sağlık imkanı sunmaya devam ediyor. Yurtdışında gurbette olan ve memleketlerine ziyarete gelen yüzlerce gurbetçide Check Up için Tekden Hastanesi’ni tercih etti.

3 farklı paket ile tüm sağlık taramalarından yararlanılabiliyor

Tam teşekküllü hastane olarak 20 yılı aşkın süredir Denizli’de hizmet veren Tekden Hastaneleri, Standart, Profesyonel ve VIP Check Up paketleri ile insanların sorunlarına karşı detaylı bir sağlık taramasını her yaş grubuna göre dizayn ederek, hastalıkların erken fark edilmesine karşı mücadele ediyor. Bir birinden deneyim uzman ve akademisyen hekim kadrosunun anında gerçekleştirdiği tedavi yöntemleri ile çok kısa süreler içerisinde sağlığına kavuşmalarına neden olabiliyor.

Tekden’de Check Up ayrıcalıkları

Özel Denizli Tekden Hastanesi Check Up biriminin özel olarak ilgilendiği tüm hastalar, sabah aç karnına yapılan tahliller ile birlikte Denizli manzaralı otel konforunda kahvaltı ikramı ile başlıyor. Hastanin Check Up görevlilerinin refakati ile paket içeriğine göre değişen alanında uzman ve akademisyen hekimlerde sıra önceliği ile birlikte muayene gerçekleşiyor. Doktorların gerek gördüğü tüm tetkikler modern tıbbi cihazlar ile gerçekleşiyor. Tüm doktorlar sonuçların ardından detaylı bir şekilde gereken açıklamaları ya da nasıl bir tedavi yöntemi yapılması gerektiğini açıklıyor.

Tekden’de, Check Up hakkında bilgi ve randevu almak çok kolay

İnsanların kolayca merak ettiği tüm soruları sorabilmesi için oluşturulan, Check Up çağrı merkezi ile insanlar merak ettiği tüm konuları öğrenebilirken, paket detaylarını da detaylı bir şekilde anlatılıyor. İnsanların isteğine göre randevu oluşturulabiliyor. Hastanenin verdiği Check Up hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiye 0 530 255 22 22 çağrı numarasından ulaşılabiliyor.