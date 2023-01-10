Denizli Tekden Hastanesi gazetecilerle bir araya geldi

Denizli Özel Tekden Hastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Denizli’de görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcilerini unutmadı.

Düzenlediği farklı etkinliklerle gazetecilerin yanında olduğunu hissettiren Denizli Tekden Hastanesi, pandemiden dolayı son 2 yıldır yapamadığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde gazetecilerin en sık karşılaştığı hastalıklarla ilgili seminer düzenledi. Tekden Hastanesi, düzenlenen seminerlerin yanı sıra gelen etkinliğe katılan gazetecilerin sağlıkta da yanlarında olduğunu vurgulamak amacıyla onlara check up paketi hediye etti.

Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Kemal Akcan, Başhekim Dr. Şakir Bayur, Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, Denizli’de görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Tüm basın mensupları nezdinde DGC Başkanı Karaçay’a çiçek takdim eden Başhekim Bayur, “Ben 33 senelik meslek hayatımın 31 senesini Denizli’de Denizli halkına hizmet ederek ifa ettim. Bunun son 9 senesi de bu güzel çatı altında Tekden ailesinin bir bireyi olarak geçti. Bu ailenin bir bireyi olmayı, yönetim kurulunun başhekimlik görevini bana tevdi etmesiyle taçlandırmış oldum. Yıllardır Devlet Hastanesi kadrosunda daha sonra da özel sektörde çalışmam neticesinde edindiğim tecrübelerimi artık Denizli Tekden Hastanesi idarecisi olarak hizmet yönünde vatandaşlarımıza aktaracağım. İlimiz sağlık hizmetlerinde, özel hastanecilik sektöründe lokomotif olan Hastanemiz, umarım yukarıya doğru olan ivmesini benim dönemimde daha da ileriye çıkaracaktır. Ana önceliğimiz her kesimden vatandaşımızın kendi hastanesi olarak gördüğü hastanemizi, hizmet yönünden onlara layık bir şekilde üst seviyelere taşımaktır. Buna yönelik hekim kadromuzu Denizli’nin en iyi hekimleriyle takviye ederek yenileyip arttırmaktayız. Bununla birlikte cihaz ve tıbbi donanımımızı da son teknolojiyi takip ederek yenilemekteyiz. Hastanemize son sistem görüntüleme olarak en çok kesiti bize veri olarak veren yeni tomografi cihazımızı da kullanıma geçirdik. Tüm ultrason cihazlarımızı da yenileyerek bu konuda da hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik yatırımlar yaptık. Yataklı tedavi bölümünde, otelcilik hizmetimize önem verip, hastalarımıza kendimizin yatmadığı yatakları, yemeğini yerken haz almadığımız yemekleri yedirmeyelim ilkesiyle bu bölümlere daha önce 5 yıldızlı turistik tesislerde çalışmış mutfak ve oda temizlik idarecileri, çalışanları aldık. Ücretlendirme olarak da performans/fiyat oranı en uygun hastane olarak kalmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada yeni açtığımız ve hizmete başladığımız çocuk fizik tedavi ünitemizi de müjdeliyorum. Artık serebral palsi, musküler distrofi, nörolojik rehabilitasyon gibi tedavilerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza da şifa dağıtıyoruz. Her gün Denizli’mize ve pek değerli halkımıza daha ne yapabiliriz ilkesiyle yönetim olarak yoğun mesai harcamaktayız. Umarım memnuniyet seviyesi en iyi hastane olarak daha uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğiz. Hastanemize ait objektif haberleriniz için, emeğiniz için binlerce teşekkür ederim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü en kalbi duygularımla kutlar, rahmete intikal eden, görevi başında hayatını kaybeden tüm basın mensuplarına Allah’tan rahmet dilerim” dedi.

Denizli’de görev yapan basın mensuplarının Denizli Tekden ailesi ile buluştuğu etkinlikte, gazetecilik mesleğini tehdit eden hastalıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Gazetecilerin risk altında olduğu hastalıklara yer verilen seminerde kardiyoloji uzmanları Uzm. Dr. Nihat Pekel “Kalp krizi ve anjiyo”, Uzm. Dr. Mustafa Demir “Kalp sağlığı”, Dr. Öğr. Üyesi Okan Er “Hipertansiyon”, beyin ve sinir cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Bayram Çırak “Sık görülen baş ağrıları”, Op. Dr. Yasin Levend Özçelik “Bel ve boyun fıtığı ile korunma yöntemleri” ile nöroloji uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı ise “Migren” ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.