Denizli Tekden, görevi başında öldürülen Dr. Emre Karakaya’yı andı

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi’nde öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Karakaya için anma töreni yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, “Konya’da yaşanan bu menfur saldırıyı hem bir doktor olarak kendi adıma hem de Tekden Ailesi olarak kınıyorum” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Konya Şehir Hasnatesi’nde görevi başındayken başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi tarafından öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Karakaya için hastane önünde anma töreni düzenledi. Törene tüm hastane yönetimi, doktorlar ve personel katıldı.

Tören sırasında konuşma yapan Tekden Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrah doktoru Op. Dr. Mehmet Tekin, “Konya’da meslektaşıma düzenlenen bu menfur saldırıyı hem kendi adıma hem de Tekden ailesi olarak kınıyorum. Saldırıyı kınamak ve sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu göstermek adına hastane önünde tüm personel anma programı düzenledik. Sağlık çalışanları hayata hizmette önde gidenleriz. Bu kadar özveri ile çalışmanın karşılığı hiçbir zaman kötü söz, kin, nefret, şiddet hatta en kötüsü kurşun olamaz. Bir doktor, hemşire, sağlık personeli kolay yetişmiyor. Küçücük bir kinle insan hayatına son verilebiliyor. Bu tür davranışları insanlık suçu olarak kaydetmemiz lazım. Özellikle pandemi sürecinde sağlığını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Bunların üstüne bu şekilde bir nefret suçunun işlenmesi kabul edilir bir şey değil. Öldürülen meslektaşım ve sekreteri için Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.