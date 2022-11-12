Denizli tatbikata duyarsız kaldı

Ülke genelinde saatler 18.57’yi gösterdiğinde yapılan ‘Çök Kapan Tutun’ tatbikatına Denizlili vatandaşlar duyarsız kaldı.

AFAD koordinesinde ülke genelinde ‘Nerede olursa ol deprem anı çök kapan tutun’ tatbikatı saatler 18.57’yi görünce gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak telefonlara gelen bildirimle tekrar hatırlatma sağlanırken, Denizli’de ise beklenen olmadı. Kent merkezinin en işlek caddeleri ve kafelerinde olan vatandaşlar, tatbikata uymayarak duyarsız kaldı. Hiçbir şey olmamış gibi kafelerde oturup yollarına devam eden vatandaşlar, gelen bildirimi okumakla yetindi. Yapanların aksine yapmayanlar çoğunlukta olduğu kent genelinde, vatandaşlar duyarlılığın artırılmasını istiyor.

“Etrafımda hiç bir şey olmadı”

Tatbikata uyulmadığını belirten Ayşe Bakır, “AFAD’dan gelen bildirimin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sadece bildirim geldi ve o sırada da dışarı çıkmak üzereydim. Bildirimi okudum ve kapattım, insanların dikkatini çekebilecek belki daha farklı bir şey olsaydı verimi farklı olabilirdi” şeklinde konuştu.

Duyarsızlığa üzüldüğü ifade eden Yücel Taşkıran da “Bu tatbikattan bir şey anlamadık. Bildirim geldi ve meydanda toplandık, siren sesinden sonra hiçbir şey olmadı. Herkes normal bir şekilde bekliyordu. Etrafımda hiç bir şey olmadı, herkes bir hareket bekledi ama duyarsızlık oldu” dedi.

“Siren sesinden sonra tatbikata uyan olmadı”

Tatbikatın arttıkça duyarlılığında değişebileceğini söyleyen Köksal Yatkın ise “Öncelikle böyle şeylerin devam etmesi, bilinçlenmesi ve çoğalması güzel. İnsanların toplanma anıyla ilgili bilgilendirme olsa daha iyi verim alınacağını düşünüyorum. Siren sesinden sonra tatbikata uyan olmadı. Zamanla tekrarlanırsa olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Telefonu kapatıp yollarına devam etti”

Evden dışarı çıktığında vatandaşların normal hayatına devam ettiğini ve kafelerde ise durumun aynı olduğunu ifade eden Yunus Emre Bulut da “Bildirim geldiğinde tatbikatı uyguladım. Hemen sakin bir şekilde dışarı çıktım. Bir çok kişi kurula uymadı, bizde fark ettik bunu. Vatandaşlar telefondan bildirimi gördükten sonra telefonu kapatıp yollarına devam etti” dedi.