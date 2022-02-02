Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu için ilk adım atıldı

Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun lansman toplantısı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından uygulanan İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında kurulan Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun lansman toplantısı ve protokol imza töreni Denizli Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında yapılan toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve diğer protokol üyeleri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu hakkında bilgilendirme sunumunun yapılması ile devam etti. Denizli turizmi ve tanıtım faaliyetleri hakkında paydaşlarla kısa istişarelerde bulunulduktan sonra Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu işbirliği protokolü imzalanarak toplantı sona erdi.