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Denizli, Şubat aylarındaki en yüksek ihracat değerine ulaştı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye, Denizli ve DENİB ihracatlarının geçen ay ulaşılan değerlerle bu zamana kadarki en yüksek Şubat ayı ihracatını yakaladığını belirtti.

DENİZLİ 02.03.2022, 13:16
Denizli, Şubat aylarındaki en yüksek ihracat değerine ulaştı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye, Denizli ve DENİB ihracatlarının geçen ay ulaşılan değerlerle bu zamana kadarki en yüksek Şubat ayı ihracatını yakaladığını belirtti.

Şubat ayı ihracat verileri değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ülkemiz ihracatı şubat ayında yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olarak kaydedildi. Benzer şekilde TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı 18,4 yükselişle 379 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 19,5 artışla 287 milyon dolar oldu. Şubat ayında ilimizin tekstil-konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 21,6 artışla 147,6 milyon dolar olurken; elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 7,1 artışla 64 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 4,3 azalışla 51 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 2,1 yükselişle 20 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan, Şubat ayında makine ve aksamları ile kimyevi maddeler sektörlerinin ihracat değerleri dikkat çekti. Makine ve aksamları sektörü ihracatımız yüzde 188,1 artarak 8,5 milyon dolar, kimyevi maddeler sektörü ihracatımız ise yüzde 53,6 yükselerek 6,1 milyon dolar oldu” dedi.

Lider İngiltere’yi Almanya takip etti

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeleri açıklayan Başkan Memişoğlu, “Şubat ayında Denizli’den en çok ihracat gerçekleştirilen ülke İngiltere oldu. İngiltere’ye yapılan ihracat yüzde 1,5 azalışla 53,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkinci sırada yer alan Almanya’ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 30,5 artışla 36,3 milyon dolar olurken; ABD’ye ihracatımız yüzde 9,3 artışla 31 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 31,6 artışla 26,1 milyon dolar, İsrail’e ihracatımız yüzde 10,3 yükselişle 20 milyon dolar oldu. Şubat ayında, Denizlili ihracatçılarımız 141 ülkeye ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu.

“İhracat, büyümeye olan güçlü katkısını sürdürüyor”

İhracatın ülkenin büyümesindeki etkisin değinen Memişoğlu, şöyle konuştu:

“Bilindiği gibi, geride bıraktığımız 2021 senesinde ülkemiz ihracatı 225 milyar dolar ile rekor kırmıştık. Biz de Denizli olarak, bu rekora 4,6 milyar dolar ile katkı sağlamıştık ve Denizli ihracatında tüm zamanların en yüksek seviyesini yakalamıştık. 2021 yılında hedeflerimizin ve beklentilerimizin de ötesine geçen ihracat değerleri büyümenin bir kez daha lokomotifi oldu. Ülkemiz ekonomisi 2021’de yüzde 11 oranında büyüdü. Net ihracat ise büyümeye 4,9 puanlık katkı sundu. Ülkemizin 2021 yılındaki büyümesinin yüzde 44,2’si ihracat katkısıyla gerçekleşmiş oldu. Denizlili ihracatçılar olarak ülkemiz ekonomisine katkımızı dün olduğu gibi, bugün ve yarın da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, her şartta üretime ve ihracata devam eden ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”

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