Denizli sınırlarında ilerleyen yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli Valiliği, Muğla-Denizli sınırda meydana gelen orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı açıklarken, yangının sabaha kadar tamamen söndürülmesi hedefleniyor.

Muğla - Denizli sınırda çıkan orman yangınına müdahale aralıksız devam ediyor. Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtilerek, “Bugün, saat 14.48 sularında Kale Muslugüme mevkiinde orman yangını başlamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye ekipleri derhal olay mahalline sevk edilmiştir. AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerimizden 11 helikopter, 9 uçak, 128 araç ve 452 personel yangın bölgesinde yangın söndürme çalışmalarını yürütmektedir. Yangın bölgesine Aydın, Muğla Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir’den takviye araç ve personel yangına müdahale etmek üzere yola çıkmıştır. Devletimizin tüm birimleri araç ve personeli ile birlikte halkımızın da cansiperane desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Karadan müdahale sabaha kadar devam edeceği açıklanırken, gün ağarmasıyla alevlerin tamamen söndürülmesi hedefleniyor.