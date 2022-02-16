Denizli Platformu, PAÜ’nün ev sahipliğinde bir araya geldi

Denizli Platformu Üyeleri, PAÜ’nün ev sahipliğinde bir araya geldi. Üniversite-sanayi iş birliği alanında yapılabilecekler konusunda İİBF öğretim üyelerinin sunum yaptığı toplantıda Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) 2022’de güçlü bir şekilde yer almayı hedefleyen Denizli’nin hazırlıklar çerçevesinde neler yapılabileceği konuşuldu.

Geçtiğimiz aylarda, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Platformu olarak bilinen ‘Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu’ üyesi meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelerek üniversite-şehir iş birliği konularında Denizli Platformu üyelerinin Pamukkale Üniversitesinden talep ve beklentilerini dinlemişti. Bu toplantının bir devamı niteliğinde olan ve orada görüşülen konuların daha detayına inildiği ikinci toplantı ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın ev sahipliğinde ve Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında, PAÜ Konukevi’nde gerçekleştirildi.

Rektör Kutluhan: “Üniversite olarak öncülük edeceğimiz alanları birlikte oluşturabiliriz”

Toplantıda platform üyelerini PAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli’nin üreten bir şehir olduğunu ve Denizli’deki firmalar özelinde “sürdürülebilirlik” konusunu bu toplantıda ele alacaklarını, aynı zamanda “Üniversite Hayatın Rehberidir” düsturu ile neler yapılması gerektiği konusunda da üniversite olarak yapılan çalışmaları paylaşacaklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan sözlerinin devamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir bir çevre konusunda önemli çalışmalara imza attığını söyledi ve bu konuda iş birliği ile yapılan çalışmaların çok daha iyi noktalara geleceğine olan inancını paylaştı. Üniversite-sanayi iş birliği alanında güzel adımlar atıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan: “Bizim, bizzat ar-ge ve inovasyon ve danışmanlık çalışmaları konusunda görevlendiğimiz öğretim üyesi sayımız 100 civarındadır. Sürdürülebilirlik açısından öğretim üyelerimizin sanayi ile iç içe olması son derece önemlidir. Kariyer Merkezimiz aktif bir çalışma içerisinde ve en büyük amaçları, Denizli’nin insan kaynağı envanterini ortaya çıkarmak. Denizli olarak, Üniversite olarak elimizde ne var ve neye ihtiyacımız var. Bu konu da yine sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Üniversitenin hangi alanlara eğileceğini bilmesi adına bu gereklidir. Üniversite olarak öncülük edeceğimiz alanları birlikte oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın konuşmasının ardından toplantının devamında İİBF öğretim üyeleri; üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sürdürülebilirlik, finansal risk yönetimi, stratejik finansal planlar ve çalışma yaşamında dönüşüm konularında sunumlar gerçekleştirdi.