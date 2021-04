Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nden Nisan ayına özel beslenme tavsiyeleri

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Nisan ayında tüketilmesi faydalı olan sebze ve meyve önerilerinde bulundu. Diyetisyen Topuz, “Sebze ve meyveleri mevsimine uygun tüketmek hem doğal ve sağlıklı beslenmenizi hem de hesaplı olmanızı sağlayacaktır” dedi.

Sağlıklı beslenme için önemli rol olan sebze ve meyve, mevsiminde de tüketilmesinde insan sağlığı açısından öneme sahip. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, meyvelerin mevsimine göre tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Sağlıklı beslenmenin temellerinden biri de besinleri mevsiminde tüketmektir. Sebze ve meyveleri mevsimine uygun tüketmek hem doğal ve sağlıklı beslenmenizi hem de hesaplı olmanızı sağlayacaktır. Bulunduğumuz Nisan ayı sebzeleri arasında bakla, soğan, sarımsak, kuşkonmaz, semizotu, enginar sayılabilir. Her biri ayrı değerli ve sofralarda bulunması gereken besinlerdir. Bakla böbreklerin çalışmasına katkıda bulunur ve dopamin içeriği ile zihin sağlığı için oldukça önemlidir. Soğan, sarımsak vücuttaki toksik maddelerin atımında antioksidan görevi görür. Semizotu doymamış yağ asit içeriği ile kalp sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. Kabızlığa iyi gelir. En faydalı tüketim şekli çiğ halde salatalara veya yoğurt ile karıştırılıp tüketilmesidir. Kuşkonmaz bitkisel bir antibiyotiktir. Zengin içeriği ile kolon kanserine karşı koruyucudur. Özellikle A ve C vitamini ile selenyum ve folik asit içerir. Enginar ise karaciğer sağlığında önemli bir yer edinir. Karaciğer yağlanması tedavisinde tüketilmesi gereken besinlerdendir. Bu sebzelerin her birini günlük beslenmemizde bulundurmalıyız” dedi.

“Limon, saç, cilt ve ağız sağlığına iyi gelir”

Mevsim meyvelerinin ara öğünde süt ürünleriylede tüketilebileceğini belirten Diyetisyen Topuz, “Nisan ayı meyveleri arasında ise çilek, çağla, muz ve limonu değerlendirebiliriz.

Muz posalı bir meyvedir ve tok tutar. Porsiyon kontrolü ile diyetlerde yer almalıdır. 100 gramı 90 kaloridir. Yüksek potasyum kaynağıdır. Kas ağrılarına ve kramplara iyi gelir. Astımı olanlar için tercih edilmesi gereken besinler arasındadır. Limon neredeyse her öğünde, yemeklerde, günlük tükettiğimiz suya bile kullandığımız önemli bir besindir. İyi bir C vitamini kaynağıdır. Saç, cilt ve ağız sağlığına iyi gelir. Bağırsakların ve karaciğerin temizlenmesinde rol oynar. Enfeksiyonlara karşı vücut direncinizi artırır. Bir kase çilek 50 kaloridir ve düşük kalorisi ve tadı ile zayıflama diyetlerinde gönül rahatlığı ile tüketebileceğiniz bir meyvedir. Kötü kolesterolün yükselmesini engeller kalbi korur. Kısıtlı süre hayatımıza giren çağla magnezyum içeriği ile kalp hastalıklarına karşı korur. Bunun yanında düşük glisemik indeksi ile şeker hastalarının tüketebileceği bir meyvedir.

Mevsim meyvelerini ara öğünlerde süt ürünleri ve çiğ kuruyemişlerle kombin ederek tüketebilirsiniz” ifadelerini kullandı.