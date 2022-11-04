Denizli ovalarında 32 bin metre tahliye kanalı açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Denizli ili ve ilçelerinde, son dönemlerde DSİ tarafından yapılan sulama projeleri tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

“Açılmakta olan tahliye kanalında yüzde 95 fiziki gerçekleşti”

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca yaptığı yazılı açıklamada; “Tarım arazilerinin taşkınlardan korunması ve taban suyu drenajı amacıyla; Denizli’nin Acıpayam ve Serinhisar Ovalarında DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile açılmakta olan tahliye kanalında yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, 32 bin metre tahliye kanalı açılmıştır. Devam eden makinalı çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ovalardaki fazla suyun tahliyesi sağlanarak bölge çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinin devamlılığına katkıda bulunulacaktır” dedi.