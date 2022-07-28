Denizli OSB’de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi kurulacak

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde Model Fabrika (Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi) kurulması çerçevesinde paydaşların katılımıyla OSB Müdürlüğü konferans salonunda toplantı gerçekleştirildi. Denizli Model Fabrika Kurulum Süreçleri hakkında sunum yapıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde (DOSB) Model Fabrika (Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi) kurulması çerçevesinde düzenlenen toplantı paydaşların katılımıyla birlikte Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, TSE Denizli İl Müdürü Tevfik Aslan ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı.

Model Fabrika sahasında inceleme gerçekleşti

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir USLU ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı Model Fabrikaya İlişkin Teknik sunumlarla devam etti. İlk önce Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, “Denizli Model Fabrika Kurulum Süreçleri” sunumu yaptı. Ardından Konya Model Fabrika Direktörü Ayhan Tufan Ayan’da “Model Fabrikalar Kurulum Süreçlerinde Kritik Başarı Faktörleri” sunumunu gerçekleştirdi. Toplantı devamında değerlendirme ve soru cevapların ardından sona erdi. Toplantıya katılan heyet, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Model Fabrika sahasına giderek incelemelerde bulundu.