Denizli OSB’de ‘Stres siz misiniz’ eğitimi gerçekleştirildi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde ‘Stres siz misiniz’ konulu eğitim düzenlendi.

Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi olan, hem iş hayatı hem de özel hayatta sürekli savaşmakta olunan stresi yönetmeye ve birçok konunun üzerinden gelmek amacıyla düzenlenmiş olan “Stres siz misiniz” konulu eğitim, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde hayatı ve iş yaşantısını daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirebilmek, bir zorunluluk olan stresi tanımak, stres yönetimi nedir. Stres yönetim süreci gibi ana konu başlıkları ele alındı.

Stresi tamamen benimsemek ya da stresten tamamen uzaklaşmak sağlıklı değilse, stresi yönetebilmek ve kontrol edebilmek üzerinde çalışmak gerektiğini belirten Teyfik Bıyıklı, “Stresin varlığı, sağlıklı bir belirtidir. Yönetilemiyor olması ise asıl müdahalede bulunmamız gereken sorunlu kısımdır. Herhangi bir hatırlatıcıya maruz kalmayışını ‘stressiz bir yaşamın gereği’ olarak değerlendirebilir. Nasıl ki, stresli yaşamdan kaçınıyorsak stressiz yaşamdan da aynı ölçüde kaçınmalıyız" dedi.

Toplantı sonunda katılımcıların konuyla ilgili soru ve cevap sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.