Denizli OSB’de ILO Ofisi İŞMEP programı tanıtım konferansı gerçekleştirildi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Proje Koordinatörü Vekili Varol Dur, PAÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, İl Göç İdaresi Müdürü Abdullah Yılmaz, ILO İŞMEP Program Koordinatörü Emine Badem Gülekçi, ILO Denizli İŞMEP Program Danışmanı Bahar Bostan, Denizli İşkur İl Müdür Yardımcısı, Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz, Honaz İlçe SGK Müdür Yardımcısı, Honaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü ile şirketlerin İşveren Temsilcilerinin ve İşletme İnsan Kaynakları Müdürlerinin katıldığı konferansta Denizli İLO Ofisi İŞMEP Proje Koordinatörü Hakkı Öztürker, Saha Koordinatörü Işıl Elif Arslan, Eğitim Koordinatörü Süleyman Tepeli ve Saha Asistanı Muhammed Elemar’da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarına geçildi. Konferansın açılış konuşmasını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Proje Koordinatörü Vekili Varol Dur yaptı. Ardından Denizli İl Göç İdaresi Müdürü Abdullah Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Denizli İLO Ofisi Saha Koordinatörü Işıl Elif Arslan konuşma ve sunumlarını gerçekleştirdiler. “Kayıtlı İstihdama Geçiş” ve “İŞMEP Tanıtım” sunumlarının akabinde konferansın soru ve cevap bölümüne geçilerek katılımcıların sorularına cevaplar verildi. Dilek ve temennilerin ardından yoğun bir katılım ve ilgiyle takip edilen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ILO Ofisi İŞMEP tanıtım konferansı sona erdi.