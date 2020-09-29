Denizli OSB’de HES kodu uygulaması başladı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA HES KODU UYGULAMASINI ZORUNLU HALE GETİRDİ. BU KAPSAMDA, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DE HES (HAYAT EVE SIĞAR) KODU KULLANILMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ. UYGULAMA İLE PERSONEL VE ZİYARETÇİLER HES KODUNU GÖREVLİLERE GÖSTEREREK HİZMET BİNALARINA GİRİŞ YAPABİLİYOR.
İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde de HES (Hayat Eve Sığar) Kodu kullanılması zorunlu hale getirildi. Uygulama ile personel ve ziyaretçiler HES Kodunu görevlilere göstererek hizmet binalarına giriş yapabiliyor.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs kapsamında riski minimum seviyeye indirme amacıyla HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında son günlerdeki olumsuz gelişmeler nedeniyle, bölgede yeni tedbirlerin alındığını dile getiren Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Bölge Müdürlüğü binasına iş, evrak takibi ve görüşme gibi edenlerle gelen ziyaretçilerimiz için HES kodu uygulaması yapılacaktır. HES kodu bulunmayan veya riskli grup kaydı çıkan kişilerin bölge binasına giriş izni verilemeyecektir. Gerekli önlemleri alarak hem sanayi çalışanlarının hem de bölge personelimizin sağlıklarını kontrol altına almış oluyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için Müdürlüğümüze gelmeden önce HES kodlarını almalarını rica ediyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.” dedi.
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