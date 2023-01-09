Denizli OSB’de 2. ve 3. nesil yöneticiler bir araya geldi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Denizli OSB’deki firmaların ikinci ve üçüncü nesil yöneticileri ile buluştu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde gerçekleşen buluşmaya, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Uğurlu ve Selim Yaymanoğlu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu ve Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu, Mehmet Serter ile Denizli OSB’deki firmaların ikinci ve üçüncü nesil sanayicileri katıldı.

Denizli OSB’de son dönemde yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantıda, hayata geçirilmesi için planlanan yeni projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Protokol Konuşmalarının ardından soru-cevap kısmında Denizli OSB’deki firmaların ikinci ve üçüncü nesil yöneticileri tek tek söz alarak, ikinci ve üçüncü nesil iş insanlarının buluştuğu bu etkinliğin sürekli ve periyodik hale gelmesi konusunda taleplerini ileterek, Denizli OSB çalışmaları hakkında görüşlerini aktardılar.