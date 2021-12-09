Denizli OSB, ‘Teknik Üniversite’ için İTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Karaca ile görüştü

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) Denizli’ye “Teknik Üniversite” kurma çalışmaları kapsamında istişare toplantılarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile İstanbul’da bir araya gelen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Karaca’yı Denizli’ye davet etmişti.

Bu davet kapsamında Denizli’ye gelen Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı, ilk önce Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile birlikte Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve PAÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı ile bir araya geldi.

Heyet, ziyaretlerin ardından Denizli OSB Konferans Salonu’nda Bölge sanayicileri ile istişare toplantısına katıldı.

Açılış konuşmasını Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu’nun yaptığı toplantıya Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Şenel, Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu, Babadağlı Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Şeref Arpacı ve sanayiciler katıldı.

Karaca, “Denizli’ye ikinci bir üniversite fikrini çok önemsiyorum ve bu proje Denizli’yi bir üst lige taşıyacak bir proje. Bu çalışmalarından dolayı OSB Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederim” dedi.

Seminer sonunda sanayicilerle istişare yapılarak sanayicilerin konu ile ilgili düşünceleri alındı.