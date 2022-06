Denizli OSB Teknik Koleji’nde görkemli gala

DENİZLİ(İHA) – Denizli OSB Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, defile ve folklor gösterisinden oluşan yıl sonu galası büyük beğeni topladı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, “Okulumuzun bu noktalara gelmesinde arkasında desteğini esirgemeyen tüm organize sanayi bölgemize, bütün idari kadromuza ve okulumuza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özel Denizli OSB Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Yıl Sonu Galası düzenledi. Saygı duruşu ve okul bandosu eşliğinde İstiklal marşı ardından protokol konuşmaları ve plaket töreni gerçekleştirildi. Etkinlikler, halk oyunları ekibince hazırlanılıp sunulan gösteriler ile devam etti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden halk oyunlarının sergilendiği folklor gösterisi izleyenleri etkiledi. Program DOSTEK Koleji öğrencilerinin kendi el becerileriyle hazırladıkları kıyafetlerin yer aldığı defile ile devam etti. Defile’de yer alan kostümler ve sunumu gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler büyük alkış aldı. Defilede el emeği ve göz nuru ile hazırladıkları ürünleri okul öğretmenleri ve öğrencileri kendi üzerlerinde beğeniye sundular. Hazırladıkları ve katılımcılara sundukları kıyafetler ile büyük beğeni toplayan DOSTEK’li öğrenciler, misafirler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen defile tam not aldı. Defile’ den sonra öğrencilerden oluşan Okul Türk Halk Müziği ve Pop Müziği korolarının seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle devam etti. DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu destek ve yardımlarından dolayı Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ve OSB Müdürü Ahmet Taş’a birer plaket takdim etti. Organize Sanayi Bölgesi adına Başkan Vekili Necip Filiz ve Bölge Müdürü Ahmet Taş ‘ta Okul Müdürü Saadettin Dumlu’ya teşekkür ederek emeklerinden dolayı bir plaket sundu.

“DOSTEK Koleji bugün çok güzel bir gösteri hazırlamışlar”

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, “DOSTEK Koleji bugün çok güzel bir gösteri hazırlamışlar. Kendi yöremize ve kültürümüze ait Anadolu’nun motiflerini içeren hem görsel sanatlar, hem halk oyunları, hem farklı coğrafyanın oyunlarıyla birlikte defileyle birlikte ilk başta İstiklal marşımızı kendi bando takımımızın büyükşehrin desteğiyle kurduğumuz bando takımının İstiklal marşıyla başladık. Daha sonrasında çok güzel halk oyunlarıyla devam ettik. Bugüne kadar Denizli’de yapılmış tüm amatör defilelerin içerisinde en iyisi olan bir defileyi izledik. Ben herkesi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi burada bu heyecanı bizlerle paylaşan velilerimizi, öğretmenlerimizi aynı zamanda tabi ki en büyük teşekkürü de bu okulumuzun bu noktalara gelmesinde arkasında desteğini esirgemeyen tüm organize sanayi bölgemize, sanayicilerimize, yönetim kurulumuza, bölge müdürlüğümüze, bütün idari kadromuza, okulumuza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı’na 22 projeyle katılıyorlar”

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) Okul Müdürü Saadettin Dumlu ise “Okulumuzun 2021-2022 yılı yapılan faaliyetlerimizin galasını gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde öğrencilerimizin nitelikli eğitim alması, bir birlerini ifade edebilecekleri alanların bulunması başarılılık duygularını arttırmaları ve kalıcı bilgiler edinmeleri için hem teknik alanda her öğrencimizin bir proje ve her öğrencimize sosyal etkinlik için başladık. Gerek yapılan projeler TeknoFest’te 22 proje hazırladı öğretmenlerimiz 14 tanesi ilk elemeyi geçti. Bu hemen hemen Türkiye’de tek okul diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı’na 22 projeyle katılıyorlar. Üniversitelerin hazırladıkları projelere katılıyorlar, teknik anlamda böyle bir yoğun çalışmamız var. Öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda kendilerini ifade edebilecekleri her alanda bir faaliyette bulunuyorlar. Bugün ben memnuniyetle görüyorum ki doğru bir iş yapmışız. Öğrencilerimiz mutlu, başarıyı tattılar ve bunu kişiselleştirdiler. Her an gibi bir alanda elde ettikleri bir başarıya ben eminim akademik ve meslek dersleri dahil olmak üzere hayatlarının tüm alanlarına taşıyacaklardır. Ben eğitimci olarak yapılan çalışmalar yerini buldu. Önümüzdeki yıl çok daha iyi şekilde faaliyetlerimizi geliştirerek devam edeceğiz” diye konuştu.

Program katılımcıların hatıra fotoğrafı ile sona erdi

Sergi ile başlayan program sahne etkinlikleri ve defile ile devam etti. Geceye Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş ve Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Özkal ve veliler katıldı. Program sonunda öğrenciler öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çocuklarının yaptıklarını ve sergilediklerini görmenin gurur ve mutluluğu yaşayan veliler öğretmenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.