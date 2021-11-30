banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu
Rusya'da Google'a 3 milyon ruble ceza
Rusya'da Google'a 3 milyon ruble ceza

Denizli OSB, kente ‘Teknik Teknoloji Üniversitesi’ kazandırmak için kolları sıvadı

Denizli’ye “Teknik Teknoloji Üniversitesi” kazandırmak için kolları sıvayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV), konuyla ilgili bilgi alışverişi yapmak için OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’i Denizli’ye davet etti.

DENİZLİ 30.11.2021, 08:43
Denizli OSB, kente ‘Teknik Teknoloji Üniversitesi’ kazandırmak için kolları sıvadı

Denizli’ye “Teknik Teknoloji Üniversitesi” kazandırmak için kolları sıvayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV), konuyla ilgili bilgi alışverişi yapmak için OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’i Denizli’ye davet etti.

Denizli’de son 5 – 6 yıldır sıkça gündeme getirilen “kente ikinci üniversite” projesi ile ilgili en somut hareket yine Denizli OSB Yönetim Kurulu’ndan geldi. Denizli’ye “Teknik Teknoloji Üniversitesi” kurmayı planlayan Denizli OSB Yönetim Kurulu, iştirakleri arasında yer alan DOSAV aracılığıyla kurmayı planladığı ‘Teknik Teknoloji Üniversitesi’ için OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ile Denizli’de bir araya geldi. Denizli OSB Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Denizli OSB Eğitim Komisyonu ile Denizli OSB toplantı salonunda bir araya gelen Prof. Dr. Murat Yülek, kurulması gündemde olan teknik üniversite konusunda istişarelerde bulundu.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Denizli OSB Yönetim Kurulu olarak bir vakıf kurduk. Teknik Lisemizi faaliyete geçirdik. Butik bir üniversite kurmak için yola çıktık. Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret ettik, bilgi aldık. Sayın Rektörümüzü Denizli’ye davet ettik. Nasıl bir üniversite kurmalıyız, neler yapmalıyız, Bölgemiz ve ilimiz sanayicisine daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz bunun peşindeyiz. OSTİM Rektörümüze, bizi kırmayıp buraya geldiği için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Denizli’nin bir teknik üniversite hayati var”

Denizli OSB’nin eğitim öğretim anlamında kentte önemli birçok projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve DOSAV Başkanı Necip Filiz de, “Denizli’nin bir teknik üniversite olması hayalidir. Belki geç kalmış bir proje ama önemli değil. Bugün bunlar için yönetim kurulu desteğiyle önemli bir adım atıyoruz. Daha önce hazine arazileri üzerinde ‘üniversite alanı’ olarak belirlenmiş 75 dönümlük bir araziyi de kiralama ihalesinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi Vakfımız üzerine de tesisini sağladık. Konuyla ilgili bilgi alışverişi yapmak için OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Murat Yülek’i Denizli’ye davet ettik. Biliyorsunuz OSTİM Teknik Üniversitesi, Ankara’nın kalbindedir. Sanayileşmenin olduğu, kümelenme modellerini çok iyi uygulanmış olan Rektör Murat Hocamızla istişareler yaptık, bu istişarelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Kendisini davet eden Denizli OSB yönetimine teşekkür eden OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ise, “Denizli OSB Yönetimi bizleri ziyaret etti. Denizli’ye sanayi bölgesine bir üniversite kurmak istediklerini söylediler. Denizli’de çok başarılı bir liseleri var. Butik üniversite kurmak çok güzel bir fikir. Denizli dünya pazarında marka olmuş bir sanayi kentimiz. OSTİM olarak biz sanayi üniversitesiyiz. Denizli OSB ile deneyimlerimizi paylaşacağız. Umarım faydalı oluruz” diye konuştu.

“Denizli, dünya sanayi liginde rekabet edebilmeli”

Denizli OSB’nin 30 binin üzerinde istihdamı olan çok sayıda şirkete sahip bir sanayi bölgesi olduğuna dikkat çeken Rektör Yülek, şöyle konuştu:

“Şimdi Denizli OSB Yönetimi, üniversite kurarak buradaki insan kaynaklarını nasıl gelişebileceklerinin hususlarına girmişler. OSB Teknik Üniversitesi deneyimini biraz aktarmaya çalıştık. OSB Teknik Üniversitesi, Ankara OSB tarafından oranın lokasyon olarak tam merkezinde kurulmuş olan dünyanın ilk ve tek sanayi üniversitesidir. Bu üniversite modelinin artılarını ve eksilerini, yaşadığımız tecrübeleri paylaşmamız istendi. Biz de modelimizi anlattık. Şuana kadar yaşadığımız tecrübelerimizi aktardık. Sonuçta tabi bu organize sanayi bölgesi ve böyle bir enerjinin gayreti içerisine girmiş. Denizli kişi başı geliri ve refah seviyesini sanayicilik ve de ihracat yaparak geliştirmiş bir şehirdir. Bu yüzden buraya buluna mevcut üniversite Pamukkale Üniversitesi başarılı bir üniversitedir. Ama daha çok sanayinin sorunlarını çözecek, Ar-Ge teknoloji gibi markalaşma tasarım ve benzer alanlarda Denizli sanayisine dünya liginde rekabet ettirecek bir üniversiteye ihtiyaç var”

Eğitime verdikleri destek ile gündemden düşmeyen Denizli OSB Yönetim Kurulu, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiği DOSTEK Koleji’nin ardından 2020 yılında DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’ni de aktif hale getirmişti.

İstişare toplantısına Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve DOSAV Başkanı Necip Filiz, Denizli OSB’nin OSBÜK Üst Kurul Temsilcileri Selim Kasapoğlu ve Hakkı Akgören, Denizli OSB Denetim Kurulu üyesi Süleyman İlgeri ile Denizli OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7