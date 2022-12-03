Denizli OSB girişimciye destek içşn teknokent kuruyor

Denizli’nin mevcut Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla farklı projelere gündeme gelen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bu kez de OSB’de kurulması planlanan Teknokent için çalışmalarını hızlandırdı.

Denizli OSB toplantı salonunda sanayicilerle bir araya gelerek Teknokent yatırımı için onay alan Denizli OSB Yönetimi, ardından yapmış olduğu birebir görüşmeler ile Bölgenin Teknokent’ten beklentilerini aldı. Yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için büyük ve küçük şirketlerin, yeni girişimcilerin ve akademik personele uygun bir çalışma ortamı sunmak amacıyla yola çıkan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu, Başkan Vekilleri Derya Baltalı ve Necip Filiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu ve Cemalcan Sirkeci kurucu heyeti oluşturdu.

Teknokent yatırımı sürecinde potansiyel teknokent kullanıcılarının görüş, katkı ve önerilerini derinlemesine alabilmek amacıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü ile imzalanan kurucu heyet protokolü ile OSB Teknokent için ilk adım atıldı. OSB Teknokent Kurucu Heyet Protokolü imza törenine Denizli OSB Yönetim Kurulu’nu temsilen Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş ile PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan katıldı.

Üniversite-sanayi iş birliğini çok fazla önemsediklerine vurgu yapan Denizli OSB Müdürü Taş, “Biz de Rektör Hocam da üniversite-sanayi iş birliğini çok fazla önemsiyoruz. Uzun süredir konuştuğumuz, Teknokent vesilesi ile beraber diğer projelerde bizim başta Rektör Hocam ve bütün hocalarımız ile beraber bir adım attığımızda onlar bize on adım attılar. Bence Denizli için de çok büyük bir fırsat geldi. Hem üniversite hevesli hem biz hevesliyiz. Bu vesile ile başta Pamukkale Teknokent olmak üzere tüm teknolojik alanlarda iş birliğine hazırız. Bugün de kurucu heyet protokolünü imzaladık. Rektör Hocamızın imzasından sonra diğer odalar da kurucu heyet imzalarını attıktan sonra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurumuzu yapacağız. İnşallah 2023 yılı içerisinde inşaatına da başlayacağız. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Üniversite-Sanayi işbirliğini çok önemsediklerine vurgu yapan Başkan Vekili Necip Filiz, “Denizli için ihtiyaç olan OSB Teknokent’i hayırlı olsun. Şimdiden büyük ilgi var. Çalışmaları ile bölgemize, ülkemize ve dünyada öncü bir konuma geleceğiz. Üniversite - Sanayi işbirliğini çok önemsiyoruz.Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulması ile birlikte teknoloji alanında büyük başarılar elde edeceğimiz kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Teknokentin sektörlere büyük etki ve katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Uslu, “Malumunuz Teknokent yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için büyük ve küçük şirketlerin, yeni girişimcilerin ve akademik personelin iyi tasarlanmış uygun bir çalışma ortamı sunan bir yaşam ve yerleşim yerinde bir araya gelerek üniversite ve sanayi iş birliği sağlayan bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca teknokent; bilim ve teknoloji alanındaki buluşları ve gelişmeleri girişimciler ve bilim adamları aracılığıyla, sanayi alanına aktarmak için bir araç olarak da tarif edilebilir. Biz de üniversitemizle birlikte yaptığımız bu protokolde bu tanıma en uygun faaliyetleri vücuda getirecek bir teknokenti kurma yönünde önemli bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Denizli’miz, Üniversitemiz ve Bölgemiz için çok önemli bir protokol imzaladıklarını ifade eden Rektör Kutluhan, “Bu teknokent kurulum çalışmaları için Organize Sanayi Bölgemizde Teknokent kurulması için imzalanan bir protokoldür. Denizli için ihtiyaç olan Üniversitemizin de büyük katkıları olacak olan OSB Teknokent’i şimdiden hayırlı olsun. İnşallah, inovasyonla yeni patent çalışmaları ve Ar-Ge çalışmaları ile bölgemize, ülkemize ve dünyada öncü bir konuma geleceğiz. Bu teknokent kurulum çalışmaları için Organize Sanayi Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı sayın Abdulkadir Uslu’ya, Başkan Vekili Necip Filiz’e, Başkan Yardımcısı Derya Baltalı beye çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.