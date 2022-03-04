Denizli OSB firmaları, EGEKAF’22 hakkında bilgilendirildi

Pamukkale Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ KARMER) yönetimi, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş’ı ziyaret etti. Firmaların insan kaynakları temsilcilerine, EGEKAF’22 hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

PAÜ KARMER yönetimi, Denizli Organize Sanayi Bölge (Denizli OSB) Bölge Müdürü Ahmet Taş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından 21-22 Mart 2022 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ege Bölgesi’nden 20 paydaş üniversitenin iş birliğinde İzmir’de düzenlenecek olan Ege Bölgesel Kariyer Fuarı (EGEKAF’22) konusunda bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

EGEKAF’22’nin tanıtımına yönelik, farklı sektörlerden 25’e yakın firmanın insan kaynakları profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda PAÜ KARMER Merkez Müdürü Prof. Dr. Reşat Ceylan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik tüm üniversitenin imkânlarını seferber ettiğini ve bu konuda desteklerini vurgulayarak söze başladı. Prof. Dr. Ceylan, PAÜ’den 2 bin öğrencinin katılım sağlayacağı beklenen fuarın aynı zamanda firmaların kendilerini tanıtmaları ve Denizli işgücü piyasasının potansiyelini tüm Türkiye’ye göstermeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Toplantının devamında, Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgü Hafızoğlu, düzenlenecek fuara dair detaylara ve şimdiye değin gerçekleştirilmiş çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı ve Fuarın 2024 yılında Denizli’de düzenlenecek olmasının yaratabileceği fırsatları açıkladı.

Arş. Gör. Dr. Sezgi Akbaş, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında yüz bini aşkın üniversite öğrencisi ve mezununun katılacağı Fuarın genç işsizlik ile mücadele kapsamında oynayacağı rolü vurguladı ve PAÜ KARMER olarak sanayi ile kurulan ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda yaptıkları çalışmaları ifade etti. Arş. Gör. Dr. Akbaş, Fuarın aynı zamanda Türkiye’den 1000’e yakın insan kaynakları profesyonelinin de yer aldığı önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Fuar Organizasyon Komitesi’nde görev alan Öğretim Üyesi Nasibe Çakanel Erdoğan, konuşmasında, fakülte ve meslek yüksekokulları olarak tüm birimleriyle PAÜ’nün bu etkinliğe odaklandığını belirterek, Fuar vesilesiyle güçlenen ilişkilerin gelecekte düzenlenecek ortak çalışmalara da kapı aralayabileceğini vurguladı.

Toplantı, katılımcı firmaların insan kaynakları yetkililerinin EGEKAF’22 organizasyonuna dair sorularının yanıtlanması ile son buldu.