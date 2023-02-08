Denizli OSB deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, depremin yaralarını sarmak için çalışıyor. Denizli OSB itfaiye personelleri ve toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaşmak üzere TIR’larla yola çıkmaya devam ediyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu koordinasyonunda Denizli OSB Bölge Müdürlüğü depremin yaralarını sarmak için görevde. Bir yandan depremzedeler için yardım malzemeleri toplanıp bölgeye gönderilirken, bir yandan da Denizli OSB itfaiye ekipleri bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Depremin yaşanmasının hemen ardından Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu yönetiminde hemen deprem bölgesi için çalışmalara başladı.

Denizli OSB itfaiye personeli deprem bölgesinde

İlk etapta Denizli OSB itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Ekipte 8 kurtarma görevlisi, iki kurtarma aracı bulunurken, ekipler Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılarak, bölgedeki ekiplere destek vermeye başladı. İlk ekibe Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalcan Sirkeci eşlik ederken, Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ile birlikte bugün itibariyle 1 kurtarma aracı ve 4 itfaiye personeli daha ekibe katıldı.

80 bin battaniye ve birçok malzeme tırlarla bölgeye gitti

Denizli Organize Sanayi Bölgesi DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’nde depremzede ailelere gönderilmek üzere toplanan yardımlar ise deprem bölgesine ulaşmak üzere TIR’larla yola çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 80 bin battaniye, gıda kolisi, çocuk bezi, atkı, bere, konserve gibi çeşitli acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırları depremzedelere ulaşmak üzere yola çıktı.

“Bize düşen gönül gönüle vermek”

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, "Türkiye’mizin başı sağ olsun. Bu deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem 10 büyük ilde etki gösterdi, maalesef 130 kilometrelik büyük bir alanda etkili oldu. 6 bine yakın ev yıkıldı. Tabii bize düşen Türk halkı olarak el ele, gönül gönüle vermektir" diye konuştu.

“Yardımlar gitmeye devam edecek"

Bölgeden yoğun şekilde yardım eşyaları getirildiğini de vurgulayan M. Abdülkadir Uslu, “Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için toplama alanımıza yüzlerce insan malzeme getiriyor. Bir taraftan paketleniyor. Bölge sanayicilerimize, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu merkezimize yardım göndermeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.