Denizli OSB çalışanlarına 3. doz aşı uygulaması başladı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde görev yapan 25 bin çalışana Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü koordinasyonunda 3. doz aşı uygulaması başladı.

Aşılama çalışmaları kapsamında 3. doz aşı uygulaması fabrikalarda çalışanlara uygulanmaya başlandı. Denizli’de de Organize Sanayi Bölgesi’nde görev yapan 25 bin çalışan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları aracılığıyla aşılanıyor. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için Denizli OSB Yönetimi olarak Bölgemizde çalışan 25 bin kişinin mobil ekipler ile yerinde aşı uygulamasını 3. doz için de başlattık. Tüm işverenlerimizi ve çalışanlarımızı 3. doz aşılarını olmaya davet ediyoruz. Bölgemiz çalışanlarının aşı kampanyasına gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti” dedi.