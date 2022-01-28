Denizli OSB Başkanı Uslu, enerji kısıtlaması tartışmalarına son noktayı koydu

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Sanayi kuruluşlarında enerji kısıtlamasında süreç uzayacak mı?” tartışmalarına son noktayı koydu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, sanayi kuruluşlarında elektrik kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ile ilgili açıklamada bulundu. Uslu, sanayicilerin tedirgin olmamasını isteyerek, kısıtlamanın bugün saat 24.00 itibariyle biteceğini söyledi.

Enerji kısıtlaması tartışmalarına son noktayı koyan Başkan Uslu; “Son birkaç günden bu yana Denizli’deki sivil toplum kuruluşlarının Başkanları, Oda Başkanları ve bazı arkadaşlarımız, sanayicileri ve insanları tedirgin edici bir şekilde ‘Bu enerji kesintisi uzarsa kötü olur’ şeklinde beyanatlar veriyorlar. Bize Enerji Bakanlığı’ndan gönderilen yazıya göre bugün saat 24.00 itibariyle enerji kısıtlaması bitiyor. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Resmi makamlardan bir açıklama gelmeden kamuoyunda bu tür beyanatların verilmesi bana göre yanlış. Kimse tedirgin olmasın. İnşallah Allah’tan bir mani çıkmazsa elektrik kısıtlaması bundan sonra olmayacak. Bize resmi bir bilgi şu ana kadar gelmedi. 10 gündür devam eden bir süreç olduğu için Cumhurbaşkanımızın 10 gün söylemini o manada söyledi diye düşünüyorum. 10 gün açıklaması yanlış anlaşıldı, yanlış yorumlandı bence. Bize şimdiye kadar ne Enerji Bakanlığı’ndan ne de Sanayi Bakanlığı’ndan herhangi bir bilgi gelmedi. Şu anda sürecin planlandığı gibi süreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.