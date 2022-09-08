Denizli OSB 4. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası devam ediyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü 4. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası, çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle amatör spor etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 4. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası, 16 Eylül 2022 tarihine kadar DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, Bölge Müdür Yardımcısı Hulusi Köseoğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Musa Güner’in yanı sıra turnuva katılımcı temsilcilerinin hazır bulunduğu kura çekimiyle başlayan 21’i firma 31 takımın katıldığı turnuvada kısasıya mücadele devam ediyor.

Masa tenisi sporunun yaygınlaşmasını ve çalışanları spor yapmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak spora büyük önem verdiklerini söyledi. Bu tarz turnuvaların firmalar arasındaki diyalogları pekiştireceğini vurgulayan Taş, “Masa tenisi maçları ekip ruhunu güçlendiriyor. Firmalar ve çalışanlar arasında pozitif rekabet duygusunu artırmanın en iyi yolu sportif müsabakalardan geçiyor. Üstelik spor yaparak stresini atan personel, daha verimli çalışıyor. Yaptığımız bu sportif faaliyetler neticesinde iş performansı ve verimliliğin artmasıyla birlikte iş kazalarındaki azalmayı da hedefliyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz turnuvamız Bölgemizde yer alan firma çalışanlarını bir araya getiriyor. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum” dedi.