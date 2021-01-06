banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gümüş piyasasında talep arzı geçti
Gümüş piyasasında talep arzı geçti
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor

Denizli organ bağışından 6. sırada

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesi kapsamında 2020 yılında bin 393 kişi organ bağışında bulundu. Bu rakamla Denizli, Türkiye’de en çok bağış yapılan 6. il oldu.

DENİZLİ 06.01.2021, 12:22
2
Denizli organ bağışından 6. sırada

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesi kapsamında 2020 yılında bin 393 kişi organ bağışında bulundu. Bu rakamla Denizli, Türkiye’de en çok bağış yapılan 6. il oldu.

2019 yılında Denizli’de organ bağış sayılarını arttırmak için hayata geçirilen ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesi kapsamında kamu kurumları, belediyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri gibi yerlerde açılan organ bağış stantları ve verilen eğitimlerle organ bağışına dikkat çekilmiş, vatandaşla organ bağışının önemi anlatılmıştı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk 2020 yılında pandeminin de etkisiyle organ bağışında bulunan kişi sayısının azaldığını, bu yıl Denizli’de bin 393 kişinin organ bağışında bulunduğu ve Denizli’nin bu rakamlarla en çok bağış yapılan 6. il konumunda yer aldığını açıkladı. Organ bağışına olan ihtiyacın pandemi döneminde de devam ettiğini belirten Öztürk; “ Organ nakli, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan organları hasar görmüş hastalarda büyük umut ışığı olmaktadır. Denizli’de organ bağış sayısının az olmasından yola çıkarak başlattığımız proje ile organ bekleyen hastalara umut olmak istedik" diye konuştu.

Denizli en çok bağış yapan 6. il

Organ bağışında duyarlılığı arttırmak istediklerini belirten Öztürk, "Denizlili vatandaşlarımız da başlattığımız projeye kayıtsız kalmayarak Denizli’yi 2019 yılında Türkiye’de en çok bağış yapılan il konumuna getirmişti. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle bağış sayıları ister istemez düştü. Bin 393 vatandaşımız organ bağışında bulunarak İzmir, İstanbul, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli’den sonra en çok bağış yapılan 6. il olduk. Rakamlarımız yeterli mi? Tabi ki değil. Biz organ bağışı konusundaki duyarlılığımıza, farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bağışta bulunmayan tüm vatandaşlarımızı da organ bağışında bulunarak umut ışığı olmaya davet ediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12