Denizli Öğrenci Kart’ta vize dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartı”nda vize dönemi başladı. Kart sahibi öğrencilerin vize işlemlerini 1 Ekim 2021 tarihine kadar yaptırmaları gerektiği duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize dönemi başladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu kapsamda vize süreci başlayan Denizli Öğrenci Kartlarının son vize tarihinin ise 1 Ekim 2021 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 2 Ekim 2021 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.

Vize işlemleri için gerekli evraklar

Vize işlemleri için gerekli evraklar ise şu şekilde açıklandı: "2021-2022 eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi (E-Devletten alınan öğrenci belgesi ve 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine ait bandrollü öğrenci kimlik kartı öğrenci belgesi yerine geçmektedir.) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. Doğum tarihi 2005 yılı ve üstü olan öğrencilerin nüfus cüzdanları ve 1 adet vesikalık fotoğraf getirmelerinin yeterli olacağı belirtildi.