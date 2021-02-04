Denizli nüfusu 1 milyon 40 bin 915 oldu

Denizli nüfusu binde 3,57 artarak 1 milyon 40 bin 915 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) açıklanan sonuçlarına göre Denizli nüfusu 2019 yılında binde 9,13 oranında artarken 2020 yılından binde 3,57 artış gösterdi. 2019 yılında 1 milyon 37 bin 208 kişi iken, 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren 3 bin 707 kişi artarak 1 milyon 40 bin 915 kişi oldu. Kentte en fazla nüfusa sahip olan ilçeler ise 342 bin 608 kişi ile Pamukkale olurken, Merkezefendi ilçesi ise 321 bin 546 kişi ile en fazla 2’nci, Çivril ise 60 bin 333 ile en fazla 3’üncü nüfusa sahip ilçe oldu. Denizli’de en az nüfusa sahip ilçeler ise 5 bin 503 ile Baklan, ikinci sırada 6 bin 320 kişi ile Beyağaç, 6 bin 438 kişi olan Babadağ üçüncü sırada yer aldı. Denizli nüfusunun yüzde 49,84’ü (518 bin 742 kişi) erkekler, yüzde 50,16’sı (522 bin 173 kişi) ise kadınlardan oluşuyor.