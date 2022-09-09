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Denizli - Muğla il sınırında orman yangını
DENİZLİ (İHA) – Denizli – Muğla il sınırında bulunan genç orman sahasında başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
DENİZLİ 09.09.2022, 15:49
DENİZLİ (İHA) – Denizli – Muğla il sınırında bulunan genç orman sahasında başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre; Denizli –Muğla il sınırında bulunan ve Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi’ndeki genç ormanlık sahada yangın çıktı. Saat 14.50 sıralarında başlayan yangın, hızla ilerleme göstererek geniş bir alana yayıldı. Yangına Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale edilmeye başlandı.
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