Denizli Müftülüğü’nden Umre turlarıyla ilgili açıklama

Denizli İl Müftülüğü, 2022-2023 Umre organizasyonları içerisinde yarıyıl tatiline yönelik öğrenci, öğretmen, veliler ile personeline 7 ve 11 günlük umre turları planlandığını açıkladı.

Denizli Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde öğrenci, öğretmen, velilerimiz ile başkanlık personelini kapsayan umre turları düzenlemiştir. Bu organizasyon sayesinde, ülke genelinde öğrencilerin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artırılması ve pekiştirilmesine katkıda bulunmak, kutsal topraklarda bulunan ve İslam tarihi açısından önem arz eden mekanlar ziyaret edilerek, bilgi, tecrübe, dini duygu, motivasyonların artırılması ve pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Yarıyıl tatili döneminde servisli 7 ve 11 günlük turlar planlanmıştır. 7 günlük turda 3 gün Medine’de 4 gün Mekke’de veya 11 günlük turda ise, 8 gün Mekke’de, 3 gün Medine’de kalacak şekilde planlama yapılmıştır. Öğrenciler için umre turu 4 kişilik oda 3 bin 850, 3 kişilik oda 3 bin 950, 2 kişilik oda 4 bin 100, öğretmenler ve veliler için 4 kişilik oda 4 bin 250, 3 kişilik oda 4 bin 350, 2 kişilik oda 4 bin 500 Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak belirlenmiştir. Belirtilen turlara ait birini seçip ücretini anlaşmalı bir banka hesabına yatırdıktan sonra Denizli İl Müftülüğümüze veya İlçe Müftülüklerimize müracaat ederek veya internet adresinden kayıtlarını yapabileceklerdir. Kudüs bağlantılı ile özel ve normal umre turlarımızın kayıtları da devam etmektedir. Ramazan ve Şevval ayına ait turlar daha sonra belirlenecektir. Ayrıntılı bilgi için İl ve İlçe Müftülüklerine müracaat edebilirsiniz” denildi.