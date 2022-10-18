Denizli milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor

Denizli’deki futbol kulübünden yetişip milli takımın altyapısında oynayan oyuncu sayısı her geçen gün artıyor.

Denizli’de altyapıda futbol oynayan oyuncuların çalışmaları aralıksız devam ediyor. Her geçen gün güçlerine güç katan oyuncular kendilerini geliştirerek milli takımında dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Farklı farklı kulüplerden milli takıma oyuncular gitmeye devam ederken, sadece Denizli Çamlık Futbol Kulübü’nde yetişip milli takıma yükselen futbolcu sayısı da 6 oldu. Antrenörler çalışmaların aralıksız sürdüğünü, oyuncuların gelişimi için çabaladıklarını ve geçmiş günlere göre altyapıya daha da önem verildiğini belirtti.

Mavi kırmızılı takımın antrenörü Levent Alemdaroğlu ise 2010 ile 2017 yaş gruplarında çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Son olarak büyük talep gelmesi üzerine 2017 yaş grubuna da yer vermeye başladık. Bu yaş kategorisinin dışında kalecilerle özel çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle salgın sonrası ortaya çıkan ekonomik durum nedeniyle başta 4 büyük kulüp olmak üzere alt yapıya daha fazla önem vermeye başladılar” dedi.