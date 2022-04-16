banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe şampiyon olabilir!
Fenerbahçe şampiyon olabilir!
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Denizli MHP’nin iftar softası, yüzlerce partiliyi buluşturdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatının, Ramazan ayı nedeniyle kurduğu iftar sofrası, il genelinden yüzlerce partiliyi buluşturdu. Gönül sofrasını dolduran davetlilere teşekkür eden MHP İl Başkanı Av. Yusuf Garip, rahmet, mağfiret, bereket, huzur ayı olan 11. Ayın Sultanı Ramazan’da birlik ve beraberliğin güzel bir fotoğrafını verdiklerini belirtti.

DENİZLİ 16.04.2022, 11:30
Denizli MHP’nin iftar softası, yüzlerce partiliyi buluşturdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatının, Ramazan ayı nedeniyle kurduğu iftar sofrası, il genelinden yüzlerce partiliyi buluşturdu. Gönül sofrasını dolduran davetlilere teşekkür eden MHP İl Başkanı Av. Yusuf Garip, rahmet, mağfiret, bereket, huzur ayı olan 11. Ayın Sultanı Ramazan’da birlik ve beraberliğin güzel bir fotoğrafını verdiklerini belirtti.

İftar etkinliğinde MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip ve Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm misafirleri bir bir karşıladı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe; AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı İsmail Karateke, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak, Kamu Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri, STK üyeleri, MHP ve AK Parti İlçe Başkanları ve üyeleri, muhtarlar, çok sayıda davetli ve misafir katıldı. Kuran Tilaveti ve yapılan dualar sonrası, salonu ve bahçede kurulan iftar masalarını dolduran yüzlerce kişi gönül sofrasında oruçlarını birlikte açtı.

“Bir ve beraberiz”

İftar etkinliğinde konuşan Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak, yoğun katılımla gerçekleşen iftar programının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in bize miras bıraktığı Milliyetçi Hareket Partimizin bugün iftar programında coşkuyla beraberiz. Biz Ülkü Ocakları olarak emanete sahip çıkmamız çok önemli. 5 bine yakın şehit vermiş davanın neferleriyiz. Vatanımız, milletimiz için davamız yolunda yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yılgınlık ve yorgunluk göstermeden çalışacağız”

İftar davetlerine katılım gösteren herkese teşekkür eden ve böylesi manevi bir ayda birlikteliğin güzel bir fotoğrafını verdiklerini vurgulayan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip de konuşmasında şunları söyledi:

“Aynı sofrayı paylaşıp, aynı sofrada beraber olmaktan mutlu ve huzurluyum. Cumhur İttifakı olarak 2023’e giden yolda bizler milletimizin milli menfaatlerini ön plana alarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sahada her daim yılmadan, yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu birlikteliğimizi beraber götürürken, tüm Denizli İl Teşkilatı, bütün ilçeleri ile fedakar ve cefakar kardeşlerimizle beraber davamıza, partimize hizmet noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bizim yolumuz kutlu bir dava yoludur. Allah rızasından başka hiçbir amaç ve gaye gütmeden sadece ve sadece Türk-İslam ülküsünün ana hedefinde ilerleyen, inanmış bir dava erleri ve gerçek ülkücüleriz. Kutlu davamızı başarıya götürmek için hiçbir karşılık beklemeden yolumuza devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi; ‘Cumhur İttifakı vatan, istikbal ve istiklal iradesidir.’ Cumhur İttifakı olarak ülkemizin her bir köşesinde, bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek için daima çalışmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz günden bu yana Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak bir gün bile boş durmadan çalışmaya devam ettik. Tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde bunu sürdüreceğiz. Yılgınlık ve yorgunluk göstermeden çalışacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru gittiğimiz bu dönemde Büyük Türkiye ülküsü içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada bizlerle birlikte olan, soframızı şereflendiren herkese teşekkür ediyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

“Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin”

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Denizli’nin Ramazan ayında bir başka güzel olduğunu ifade ederek, “Milliyetçi Hareket Parti İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu iftar programında bir araya geldik. Burada Cumhur İttifakı mensubu kardeşlerimizle birlikte iftarımızı açtık. Ramazan bereketli ve güzel geçiyor. Bizler ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkma noktasında bir ve beraberiz. Birlikte olmak çok önemli… Çok şükür ki hem belediye anlamında hem de ülke anlamında hizmetlerimize devam ediyoruz. Daha da iyi olacağını biliyoruz. Bugün gerçekten kutlu bir gün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Yusuf Garip’i de tekrardan İl başkanlığı görevini tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı çalışmalarını, gayretini de görüyoruz. Kendisiyle de uzun zamandır da birlikte çalışıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Cumhur İttifakı olarak güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Denizlimizin yarını bugünlerden daha güzel olur. Bugün burada iftar programına katılan herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:51
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
15°
açık