Denizli MHP’de bayrak değişimi

MHP Denizli İl Teşkilatında bayrak değişimi yaşandı. İl Başkanlığı görevini Av. Yusuf Garip, gerçekleşen törenle Mehmet Ali Yılmaz’a devir etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatında genel seçimlere doğru ilerlerken görev değişimi yaşandı. MHP İl Başkanı Av. Yusuf Garip’in 2023 yılında gerçekleşecek Milletvekilliği Seçimlerinde partisinden aday adayı olmak için istifası sonrasında Pamukkale İlçe Başkanlığı görevini yürüten Av. Mehmet Ali Yılmaz, MHP Genel Merkezi tarafından Denizli İl Başkanlığı görevine atandı. Atama sonrası gerçekleşen törenle Av. Yusuf Garip, İl Başkanlığı görevini Mehmet Ali Yılmaz’a devir etti. İl Binasında düzenlenen devir-teslim törenine partililer ise, yoğun ilgi gösterdi.

“Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz”

27 Şubat 2022 tarihinden beri Onur ve gururla MHP Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü vurgulayan Yusuf Garip, “15 yaşından beri 3 hilalli bayrağı elimize alarak MHP çatısı altında siyasete başladım. Davamız, ülkümüz yolunda partimizin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Genel Başkanımız, Bilge Liderimizin tensipleriyle atandığım İl Başkanlığı görevini yapmanın onur ve mutluluğunu yaşadım. Yine Genel Başkanımız, Türkmen Beyimizin talimat ve müsadeleri doğrultusunda parti tüzüğümüzün 94. Maddesi hükümleri gereğince 28. dönem milletvekili seçimlerine hazırlıklarımızı yürütmek için görev değişimini gerçekleştiriyoruz. İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Yılmaz’ın da bu kutlu ve onurlu görevi, vazifeyi en iyi şekilde yapacağına inancım tamdır. Görevinde başarılar diliyorum. Her daim yanında olmaya devam edeceğim. Gece-gündüz demeden Milliyetçi Hareket Partimizin Denizli’mizde, ülkemizde en iyi noktaya gelmesi için durmaksızın çalışacağız” dedi.

“Meclis’te Denizli MHP’li vekiliyle temsil edilecek”

Genel seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de Denizli’nin MHP Milletvekiliyle temsil edileceğini belirten Garip, “2023’e giden yolda adayımız belli, kararımız nettir. Lider Ülke Türkiye’ye ulaşmak ise hepimizin boyun borcudur. Cumhur İttifakımızın muhteşem zaferine Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünde birlikte imza atacağız. Türkiye’yi zilletin boyunduruğuna almak için fırsat kollayanlara asla göz açtırmayacağız. Genel seçimlerde Denizli halkımızın teveccühüyle de yüce Meclisimizde Denizli’mizi MHP Milletvekilimizle inşallah temsil edilmesi için mücadele edeceğiz. Genel başkanımızın teşkilatlarımıza talimatları doğrultusunda cumhur İttifakı’nın TBMM’de nitelikli çoğunluğa ulaşıp, milletimize ve ülkemize yeni bir anayasa kazandırması başlıca gayemizdir. Aydınlık geleceğimiz, Güçlü ve Lider ülke Türkiye için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Denizli’mizin her köşesinde olacağız”

MHP Denizli İl Başkanlığı görevine atanmanın tarifsiz onur ve gururunu yaşadığını belirten Mehmet Ali Yılmaz ise “Genel Başkanımız ve genel merkezimizin takdiriyle bu kutlu göreve atandım. 2023 Genel Seçimlerine doğru ilerlerken görevimizin öneminin farkındayız. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine çok sıkı şekilde hazırlanacağız. Cumhur İttifakı olarak mutlaka başaracağız. İl Başkanlığı döneminde Yusuf Garip’in başarılı çalışmaları bize örnek teşkil ediyor. İl Yöneticilerimizle, İlçe Başkanlarımızla, tüm partililerimizle hep birlikte partimizi Denizli’de en iyi noktaya taşımak için çalışacağız” şeklinde konuştu.