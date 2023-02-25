Denizli MHP deprem bölgesine çıkarma yaptı

MHP Denizli İl Teşkilatı, Başkan Mehmet Ali Yılmaz önderliğinde depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden biri olan Hatay’a giderek çadır kamplarda yaraları sardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen illerde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana desteklerini sürdürmeye devam eden MHP Denizli İl Teşkilatı, Başkan Mehmet Ali Yılmaz önderliğin yardım malzemeleriyle beraber Hatay iline gitti. Depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden biri olan Hatay’da Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret eden Başkan Yılmaz, ardından çadır kamplara gitti. Burada çocuklara oyuncak dağıtarak yüzlerini güldüren MHP Denizli İl Teşkilatı, aileleri de yalnız bırakmayarak acılarını paylaştı.

Ülke olarak zor günler geçirildiğini belirten MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Gerçekten ülke olarak büyük bir felaketi yaşadık. Biz millet olarak bir çok badireyi, birlik ve beraberliğimizle aşmış, üstesinden gelmeyi başarmış bir milletiz. Devletimiz ve milletimiz her güçlüğün üstesinden gelecektir. Herkes elinden gelenin fazlasını depremzedeler için yaptı ve yapıyor. Hepimiz biriz ve acımız ortaktır. Bugünleri de hep beraber atlatacağız inşallah” dedi.