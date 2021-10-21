Denizli meslek liseleri her alanda başarılarına başarı katıyor

Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Yemek Yarışmasında Denizli’ye büyük gurur yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici 3. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Yemek Yarışmasında büyük başarılara imza atan öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, “Yarışmaya 1 Ekip, 5 Bireysel alan olmak üzere 8 öğrenci ile katılan Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarışmaya damga vurdu. Toplamda uluslararası 30 okulun yarışmacı olarak katıldığı yarışmada Servergazi Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi altın kupayı okulumuza kazandırarak büyük bir başarıya imza attılar. Bireysel Modern Türk Mutfağı Ana Yemek Dalında 2 Bronz, 1 Altın Madalya ve Klasman Ödülü Altın Kupa, Bireysel Modern Türk Mutfağı Tatlı Dalında 1 Gümüş, 1 Altın Madalya ve Klasman Ödülü Altın Kupa ile Ekip Yarışmasında Gümüş Madalya alan öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Meslek liselerimiz her alanda başarılarına başarı katıyor” dedi.

3. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Yemek Yarışmasında madalyalar ve kupalarla dönen öğrenci ve öğretmenlere Müdür Ekici hediye takdim etti.