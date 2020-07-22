Denizli kuruyemiş ihracatında zirvede

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin 2019 yılında 42 milyon dolar değerinde kuruyemiş ihracatına imza attığını belirti. Memiş, 50’nin üzerinde ülkeye kuruyemiş ihracatı yaptıklarını söyleyerek leblebi ihracatında Türkiye 1.’si, ay çekirdeği ihracatında ise Türkiye 3.’sü olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin en çok ihracat yapan 9. kenti olan Denizli, ev tekstilinden makineye, mermerden kabloya kadar 3 bine yakın ürünün ihracatını gerçekleştiriyor. Şehrin önemli ihracat kalemlerinden biri olan kuruyemişte, 2019 DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 50’nin üzerinde ülkeye kuruyemiş ihracatı yaptıklarını söyleyerek leblebi ihracatında Türkiye 1.’si, ay çekirdeği ihracatında ise Türkiye 3.sü olduklarını belirtti.

“Yılda 5,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı”

2019 yılında Denizli’den yapılan leblebi ihracatının 5,8 milyon dolar olduğunu söyleyen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bu değerle Türkiye’nin toplam leblebi ihracatından Denizli olarak yüzde 45 pay aldıklarını belirterek, “Denizli leblebisi uzun yıllardan bu yana ilimizde üretilen, özel bir kavurma işleminden geçirilerek usta eller tarafından lezzetini ve altın sarısı rengini yakalayan bir ürün. Önceki dönemlerde iç pazarda önemli bir yeri olan Denizli leblebisinin artık ihracatta da söz sahibi olduğunu görüyoruz” dedi.

“İhracat kısmında öncüyüz”

Türkiye’nin 12,9 milyon dolarlık leblebi ihracatının 5,8 milyon dolarlık kısmının Denizli’den yapıldığı kaydeden Memiş, “Ulaştığımız bu ihracat rakamıyla ülkemizin en çok ihracat yapan şehri konumundayız ve Denizli leblebisini yaklaşık 40 ülkenin beğenisine sunuyoruz. Bilindiği gibi Denizli, ülkemizin leblebi üretiminin büyük bölümünü tek başına yapıyor. İhracatımızdaki başarıyı da göz önünde bulundurduğumuzda, leblebide işin sadece mutfak kısmında değil, ihracat kısmında da öncü olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Ay çekirdeği ihracatında yüzde 60 artış

Ay çekirdeği ihracatına ilişkin veriler de paylaşan Başkan Memişoğlu, Denizli’den yaklaşık 30 ülkeye ay çekirdeği ihracatı yapıldığını ifade ederek, “2018 yılında 13,3 milyon dolar olan ay çekirdeği ihracatımız, 2019 yılında 21,4 milyon dolara ulaştı. Artış oranının yüzde 60’ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Denizli’nin 42 milyon dolarlık toplam kuruyemiş ihracatının yarısından fazlasını ay çekirdeği oluşturuyor” ifadesinde bulundu.

Gıda sektörüne müjde

Geçtiğimiz günlerde mermer ve doğal taş firmalarına yönelik olarak düzenlenecek Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesinin müjdesini veren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’ndan bir müjde de Denizli gıda sektörüne geldi.

DENİB tarafından 2015-2020 yılları arasında ‘Denizli Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesinin’ yürütüldüğünü belirten Başkan Memişoğlu şunları söyledi:

“Kuruyemiş, yaş meyve-sebze, aromatik bitkiler, mantar, bitki yağları, su ürünleri, süt ürünleri, kuru meyve, tahin, şekerleme, hububat gibi gıda sektörünün alt kollarına ait üreticilerin yer aldığı ilk projemizi geçtiğimiz aylarda sonlandırdık. Projede yer alan ihracatçı firmalarımızla Moskova’da, Abu Dabi’de, Barcelona’da, Paris’te, Dubai’de ve Seul’de çeşitli etkinliklere katılım sağladık. Yürütülen ilk projemize ilişkin geri bildirimler oldukça olumluydu. Bu durumun ışığında geçtiğimiz günlerde yeni projemizle ilgili duyuruya çıktık ve başvuruları ay sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Katılımcı firmaların ortak hedef pazarlarında ticaret ve alım heyeti faaliyetleri düzenleyerek ihracatımıza katkı sağlamayı planlıyoruz.”