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Denizli konut satışlarında 23. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de konut satışları yüzde 48,3 oranında azalarak 815 oldu.

DENİZLİ 15.02.2021, 12:20
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Denizli konut satışlarında 23. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de konut satışları yüzde 48,3 oranında azalarak 815 oldu.

TÜİK, 2021 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,3 oranında azalarak 815 oldu. Bu satışların 250’si ilk satış, 565’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konutla Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2’lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 78.4 azaldı

Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,4 oranında azalış göstererek 153 oldu. 153 ipotekli satışın 65’i ilk satış, 88’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 10 bin 732 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 15,2 olurken bu oran Denizli için yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 23.6 azaldı

Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 oranında azalış göstererek 662 oldu. Bu satışların 185’i ilk satış, 477’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 59 bin 855 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.
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