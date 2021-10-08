Denizli kitaplarla buluştu

Denizli’de kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı törenle açıldı. 350 yazar ile 250 yayınevinin katıldığı fuara tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Osman Zolan, "Hedefimiz, başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı kitapla buluşturmaktır" dedi.

Denizli’de geçen yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde (EGS) gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yazarlar, öğrenciler ile davetliler katıldı. Rahatsızlığı nedeniyle açılış törenine katılamayan Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı’nın onur konuğu Prof. Dr. Önder Göçgün’ün mesajı okundu. Prof. Dr. Göçgün mesajında, fuarın onur konuğu olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti. Kitap fuarlarının insanların kendisini geliştirme merkezi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göçgün, fuarın hayırlı olmasını dileyerek emek veren herkese teşekkür etti.

"İnsanlarımızın fuara gelmesi bile bir kazançtır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4.’sünü düzenledikleri fuarda Denizli’nin kitapla buluşmasını kolaylaştıracaklarını belirtti. Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nı başlatan Belediye Başkanı olarak hedefimiz, başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı kitapla buluşturmaktır. Yüzlerce, binlerce kitap Denizlimize gelsin, insanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, fuarımızı gezsin, hangi kitabı istiyorsa ona dokunsun, kitap kokusunu hissetsin ve okusun istiyoruz. İnsanlarımızın fuara gelmesi bile bir kazançtır" dedi.

İmza günleri ve söyleşiler

Fuarda tüm pandemi tedbirlerini aldıklarını belirten Başkan Osman Zolan, "Çocuklarımız daha fazla kitaplardan uzak kalsın istemedik. Sanal dünyadan gerçek dünyaya ve kitaplara çok ara vermeden bu fuarı yapmaya karar verdik. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah birçok yazarımız gelecek, imza günleri, söyleşiler olacak. Yüzlerce yayınevimiz var. Fuarımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.