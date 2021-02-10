Denizli, kent müzesine kavuşuyor

Denizli’nin uzun yıllar hayalini kurduğu kent müzesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore edeceği tarihi taş binalardan oluşan eski Endüstri Meslek Lisesi şehrin ilk kent müzesi olacak.

Denizli’nin uzun yıllar hayalini kurduğu kent müzesi yapılması için ilk adım atıldı. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çamlık Ofis’te düzenlenen törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İsmail Karaman ile beraberindekiler katıldı. İmzalanan protokolle taş binalar olarak bilinen ve korunması gerekli kültür varlığı kapsamında olan eski Endüstri Meslek Lisesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek. Tarihi binayı restore etmesinin yanında eserlerin sergileneceği teşhir-tanzim düzenlemelerini de yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin çevre düzenlemesini de yapacak. Projenin sözleşme bedelinin yüzde 50’si Bakanlık, yüzde 50’sinin ise Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenileceği ifade edilirken, uzun yıllardır hayali kurulan kent müzesi söz konusu işbirliği ile Denizli’ye kazandırılacak.

"Herkesi çok mutlu eden bir çalışma"

Herkesi çok mutlu eden bir çalışmayı başlatmak üzere bir araya geldiklerini belirten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Karaman, " Bakanlığımızı çok mutlu eden bir kültür varlığının restorasyonunu yaparak müzeye dönüştüreceğiz. Bir yapıyı sağlıklaştıracağız, restore edeceğiz ve Denizli Kent Müzesi’ne dönüştüreceğiz. Yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik bir müze tasarlıyoruz. Sayın Valimizin ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın değerli katkılarıyla bu çalışmaya başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimize, hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Şehrimiz ayrı bir güzelliğe kavuşacak"

Başkan Zolan ise, "Bugün burada Denizli’miz için çok büyük önem arz eden bir konunun ilk adımını hep beraber atacağız. Denizli’mizle ilgili hayallerimiz vardı, Denizli’mizle ilgili ihtiyaçlar vardı. Vatandaşlarımızın da haklı olarak yoğun bir talebi vardı. Bugüne kadar Büyükşehir olarak Denizli’mizde birçok tarihi eserimizi restore ederek şehrimize kazandırdık. Bu projenin ise ayrı bir boyutu var. Erken cumhuriyet dönemi eserlerimizden olan ve daha önce Denizli Endüstri Meslek Lisesi ve atölyelerinin olduğu taş binaları inşallah restore ederek ayağa kaldıracağız. Burası Denizli Kent Müzesi olacak ve şehrimiz ayrı bir güzelliğe kavuşacak. Geçmişimizin güzelliklerini geleceğe taşımamız gerekiyor. Denizli’mizin güzelliklerinin yok olmasına engel olmamız gerekiyor. Kent müzesi de bu işlerin en büyük etkeni ve fayda sağlayanı olacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Geçmişimizi geleceğe taşıyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Denizli’miz güzel bir işe daha inşallah kavuşmuş olacak. Söz verdik ve sözlerimizi bir bir yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kentin hatıralarını sahip çıkmak çok önemlidir"

Denizli’ye yeni bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Ali Fuat Atik, "Denizli’mizde yeni bir projeye imza atmanın heyecanını ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kentin hatıralarını sahip çıkmak çok önemlidir. İnşallah biz de burada atacağımız imzalarla birlikte kentimiz için yaşadığımız şehir olan Denizli’mizde önemli bir yere sahip olan eski Endüstri Meslek Lisesi, sanat okulu diye tabir edilen taş binaları, şehrimizin uzun zamandır beklediği bir restorasyonu gerçekleştireceğiz. Sonunda orayı kentimize yakışır bir kent müzesi haline hep birlikte getireceğiz. Önemli bir proje. Tarihi, geçmişi, hatıraları, yaşanmışlıkları olan bir binada restorasyon yapacağız. Bunları gelecek nesillere aktarmak bizim açımızdan çok önemliydi, Kültür Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Valiliğimiz bir araya geldi. Kaynakları birleştirmek suretiyle hep birlikte bu güzel eseri Denizli’mize kazandıracağız" dedi. Konuşmanın ardından protokolün imzaları atıldı.