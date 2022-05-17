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Denizli Kent Müzesi için geri sayım sürüyor

Denizli’nin uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi yapımı sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile müzede sergilenecek eserlerin seçimi ve tanzimi konusunda uzmanların bulunduğu Denizli Kent Müzesi Danışma Kurulu çalışmaları inceledi.

DENİZLİ 17.05.2022, 11:14
Denizli Kent Müzesi için geri sayım sürüyor

Denizli’nin uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi yapımı sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile müzede sergilenecek eserlerin seçimi ve tanzimi konusunda uzmanların bulunduğu Denizli Kent Müzesi Danışma Kurulu çalışmaları inceledi.

Denizli’nin uzun yıllardır hayalini kurduğu, taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi’nin Denizli Kent Müzesi olarak hayata geçmesi için başlayan çalışmalar hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde inşa edilen müzede tarihsel dönemlere göre sergilenecek eserlerin seçimi ve tanzimi konusunda farklı branşlarda uzmanların bulunduğu Denizli Kent Müzesi Danışma Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

Büyükşehir ihaleye Danışma Kurulu şartını koydu

Denizli’ye hep birlikte bir kent müzesi kazandıracaklarını anlatan Başkan Zolan, kent müzelerinin özellik aksettiren projeler olduğunu, içerisinde sergilenecek eserlerin seçimi ve tanziminin ise yetkin kişiler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ihale şartnamesine, kent müzesinin içerisinde sergilenecek eserleri belirleyecek farklı branşlarda uzmanların bulunduğu bir Danışma Kurulu oluşturulması şartı koyduklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Geleceği öngörüp Danışma Kurulunu oluşturarak, eserlerin seçimi ve tanziminde bu kurulla hareket edilmesini istedik. Sizler de Danışma Kuruluna katılma davetimizi kabul ettiniz. Bu işe emek verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

Denizli yansıtılacak

Kent Müzesi’nde Denizli’yi yansıtmak istediklerini ifade eden Başkan Zolan, “Danışma Kurulunda, Denizli’nin tüm değerlerini bilen, farklı branşlarda alanında yetkin ve uzman kişileri bir araya getirerek bir bütünlük oluşturmak istedik. Müzenin nasıl restore edileceğini Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu belirliyor. Ancak içinin tanziminde Danışma Kurulumuza büyük iş düşüyor. Sizler bu şehri bilen ve alanında uzman kişilersiniz. Bu konuda sizlere güvenimiz tam” dedi. Ziyaretin ardından Başkan Zolan ve Denizli Kent Müzesi Danışma Kurulu restorasyonu devam eden eski Endüstri Meslek Lisesi’nde incelemede bulundu. Bir süre binayı inceleyen Başkan Zolan ve beraberindekiler proje hakkında bilgi aldı.

Denizli Kent Müzesi

2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi’nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı’ya, Denizli’nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli mücadelede Denizli, Denizli’nin ileri gelenleri, Denizli’nin ilkeleri, Denizli tarihi, Atatürk’ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, Denizli el sanatları, Osmanlı’dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze Denizli geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli’nin simgeleri gibi onlarca değer Denizli Kent Müzesi’nde sergilenecek.

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