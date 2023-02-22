Denizli kekik yağı ihracatından 60 milyon dolar kazandı

Kekikte dünyanın yüzde 75’ini, Türkiye’nin ise yüzde 85’ini üreten bir şehir olan Denizli’de üreticilere yönelik eğitim toplantılarına başlandı.

Kekik Eküy Eğitim toplantılarının ilki, Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesi’nde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitime, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yusuf Dabancalı, Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alpay Arabacı, Uzunpınar Mahalle Muhtarı Halil Demiröz, Uzunpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Kayhan, il/ilçe müdürlüğümüz teknik personelleri, özel sektör temsilcileri ile kekik üretimi yapan çiftçiler katılım sağladı. Toplantı, ziraat mühendisi Şahin Şentürk tarafından kekik tarımı ve karşılaşılan sorunlarla ilgili yapılan sunumla başladı. Sunumda; il genelinde kültüre alınan ve yoğun olarak Pamukkale, Güney, Çal, Buldan, Bekilli ve Tavas ilçelerinde üretimi yapılan Origanum onites türünün 2022 yılı itibariyle yaklaşık 200 dekar alanda tarımının yapıldığını vurgulayarak, ülkemizde 17 bin 340 ton kekik ve 64 ton kekik yağı ihraç edilerek 60 milyon dolar gelir sağlandığı belirtildi.

2019 yılında üç gün süreli “Kekikte PA Bulaşısının Önlenmesine Yönelik Kekik Çalıştayının” yapıldığını ifade eden Şentürk, çalıştay esnasında kekik üretim alanlarında yabancı ot taraması yapılarak numunelerin alındığını, PA İçeren yabancı otların tespit edilerek bir katalog oluşturulduğunu ve ayrıca “Kekikte Origanum spp. Prolizidin Alkaloidi Kontaminasyonunun Önlenmesi ve Azaltılması Uygulama Klavuzu”nun hazırlanarak Bakanlığık tarafından yayımlandığını, çözüme yönelik olarak da PA analizleri yapabilen cihazın Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne kazandırıldığını belirtildi. Üreticilerle yapılan çiftçi eğitim toplantıları ve kekik tarla okullarında hasat, harman ve hijyen konularında PA bulaşışının önlenmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını belirtildi.

Şentürk, Avrupa Birliğinin mevzuatında değişikliğe giderek kekik ürününde 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere PA limitinin 1000 ppb olarak uygulamaya başlayacağını belirterek, devamında kurum olarak çiftçi eğitimleri ve işletmelere denetimlerinde Avrupa Birliği mevzuatı değişikliğinin aktarılmasına öncelik tanındığını ve gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapıldığını vurgulayarak, Pamukkale Belediyesi işbirliğiyle 2021 yılında İlimizde yetiştirilen kekiklere Denizli Kekiği olarak coğrafi işaret tescil belgesi alındığını da sözlerine ekledi.

“Nasıl ki Yunanistan sıfır PA lı kekik üretebiliyorsa biz de bu kekiği kalıntısız ve otsuz bir şekilde üreteceğiz”

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “Şimdi bizim bir sorunumuz var, kekiği satamıyoruz, satsak da ucuza satıyoruz. Biz kekikte dünyanın yüzde 75’ini, Türkiye’nin ise yüzde 85’ini üreten bir şehir olarak ilk toplantımızı kekiğin başkenti olan Pamukkale’de yapıyoruz. Üretim arttıkça, siz dünyaya rakip oldukça zaman zaman tarife dışı engeller diyebileceğimiz kalıntı ve benzeri çeşitli durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. PA (Pirolizidine Alkaloid) denilen yabancı ot kaynaklı bir alkaloidin kekikte kalıntı bırakması sonucu ihraç pazarında sorun yaşayabiliyoruz. Biz bunu nasıl makinaya dökebiliriz bunun çözüm yollarını arayacağız. Teknik personelimizden yardım alarak, gerekiyorsa dikim şekillerini değiştireceğiz. Nasıl ki Yunanistan sıfır PA lı kekik üretebiliyorsa biz de bu kekiği kalıntısız ve otsuz bir şekilde üreteceğiz” dedi.