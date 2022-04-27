Denizli karması yüzme finallerine kaldı

Kırklareli’de yapılan ANALİG Yüzme Yarı Finallerinde, Denizli karması hem erkeklerde hem de kızlarda grubunu birinci tamamlayarak Konya’da yapılacak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Anadolu Yıldızlar Ligi kısa adıyla ANALİG projesi, amatör sporculara tecrübe kazandırmaya devam ediyor. Yüzme branşında gruplarda elde ettiği başarılı sonuçların ardından Denizli Karması kız ve erkeklerde 23-25 Nisan tarihlerinde Kırklareli’de düzenlenen yarı final yarışlarına katıldı.

İl Müdürlüğü Antrenörleri Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başar himayesinde yarışlara katılan yüzme kafilesi 30 sporcudan oluştu. Bayrak yarışları dahil birçok mesafe ve farklı stilde yarışan 13-14 yaş grubu Denizlili sporcular, üç güren yarışlar sonunda farkını ortaya koyarak gruplarını birinci sırada bitirmeyi başardı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara yetkililerce madalyaları verildi. Türkiye Finallerine hem kızlarda hem de erkeklerde katılma başarısı gösteren Denizli Karması, Haziran ayında Konya’da yapılacak finallerde şampiyonluk için kulaç atacak.

ANALİG Denizli Yüzme Karmasını, elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, katılacakları Türkiye Finallerinde başarılar diledi. Anadolu Yıldızlar Ligi Projesinin Türk Sporunun alt yapısına önemli kazanımlar sağladığını ifade eden İlman, sporda yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve sürdürülebilir başarı için projenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.