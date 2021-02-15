Denizli JASAT, İlknur’un katillerinin yakalanmasına katkı sağladı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Giresun’da bahçede otlayan hayvanlara bakmaya gittikten 3 gün sonra evlerine 7 kilometre uzaklıktaki ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmaya katkı sağladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli’den giden JASAT ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5’i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası Sinan T. (14) ve halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi’ne getirildi.

İkranur’un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıkta bulunmuştu

Olay, Giresun’un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi’nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur’un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu.