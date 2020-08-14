Denizli JASAT, 3 ayda 11 su motoru çalan şebekeyi Afyon’a kadar takip ederek çökertti
DENİZLİ’DE, 3 AY İÇİNDE 11 ADET SU MOTORU ÇALDIKLARI İDDİA EDİLEN 4 KİŞİLİK SUÇ ŞEBEKESİ, JASAT TİMİNİN AFYONKARAHİSAR’A KADAR UZANAN TAKİBİ SONUCU ÇÖKERTİLDİ.
Denizli’de, 3 ay içinde 11 adet su motoru çaldıkları iddia edilen 4 kişilik suç şebekesi, JASAT timinin Afyonkarahisar’a kadar uzanan takibi sonucu çökertildi.
Edinilen bilgiye göre; Denizli ili genelinde 3 ay içinde üst üste meydana gelen su motoru hırsızlığı olaylarında benzerlikler tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin tespiti ve yakalanması için operasyon başlattı. 1’i bayan 4 kişilik şebekenin, yakalanmamak için her hırsızlık olayında farklı plaka kullanması jandarma dedektiflerinin dikkatinden kaçmadı. JASAT timi, Denizli’den çaldıkları su motorlarını Afyonkarahisar iline götürerek satmaya çalışan ve yakalanmamak için sürekli plaka değiştiren suç şebekesini Afyon’a kadar adım adım takip etti.
Kimlikleri tespit edilen Hidayet C. (43), Sevcan C. (19), Mevlüt A. (28) ve Murat A. (41), JASAT timinin Baklan ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği müşterek operasyonla yakalandı. Şebeke üyelerine ait Denizli merkezli Afyonkarahisar’da bulundan 6 farklı adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık olaylarında yakalanmamak için kullanılan birbirinden farklı plakalar ile suç unsurları ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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