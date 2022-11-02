Denizli jandarması suçlulara göz açtırmıyor

Denizli’de jandarma ekipleri Ekim 2022 ayında asayiş olaylarının yüzde 99’unu aydınlatarak bir çok başarılı operasyona imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ekim 2022 ayında icra edilen asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerini açıkladı. 450 asayiş, 74 kabahat, 630 takibi gereken, 57 kaçakçılık, 14 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam bin 228 olay meydana geldiği ve meydana gelen olayların bin 220 olmak üzere 99’u aydınlatıldığı belirtildi. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 39 bin 794 kişi ile 10 bin 776 aracın sorgulaması yapılarak, 259 aranan şahıs, 1 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 10 şahısın bulunduğu aktarıldı. Bu çalışmalarda 17 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 15 adet mermi ve 1 adet kesici suç aleti ele geçirildi.

Jandarma, trafik uygulamalarında ise "36 bin 275 araç kontrol edilmiş, 23 bin 596 araç, 17 bin 492 kişinin sorgulaması yapılmış, 2 bin 163 araç ve şahıs hakkında toplam 2 milyon 171 bin 422 TL cezai işlem uygulanmış, 22 aranan araç, 44 aranan şahıs yakalanmış, 90 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 487 araç trafikten men edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Kaçakçılık ve uyuşturucuya geçit yok

Jandarma 57 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 89 kişinin gözaltına alındığını, 3 kişinin tutuklandığını, 86 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ve 2 bin 722 gram kubar esrar, 6 gram eroin, 69 gram metamfetamin, 2 adet hap ve 105 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 999 litre etil alkol, 2 adet sahte plaka, 3 adet sikke, 1 dedektör ve 19 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Ay içerisinde 3 FETÖ VE PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edildi, icra edilen faaliyetlerde 2 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.