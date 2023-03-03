Denizli jandarması suçlulara geçit vermiyor

Denizli’de jandarma ekipleri, kendi bölgesindeki meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlatarak suçlulara geçit vermedi.

Denizli Jandarma Komutanlığı Şubat 2023 ayında yapılan asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerini yayımladı. Bu çerçevede 262 asayiş, 68 kabahat, 500 takibi gereken, 51 kaçakçılık, 11 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 894 olay meydana geldi ve meydana gelen olayların 879’u yani yüzde 98’i aydınlatıldı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 29 bin 541 şahıs ile 10 bin 450 aracın sorgulaması yapılırken, 507 aranan şahıs ve kayıp olarak aranan 12 kişi bulundu.

2023 şubat ayında icra edilen trafik uygulamalarında; 31 bin 266 araç kontrol edildi. 23 bin 705 araç, 18 bin 634 şahıs sorgulaması yapılırken, bin 037 araç ve şahıs hakkında toplam 2 milyon 076 bin 028 TL cezai işlem uygulandı, 8 aranan araç, 34 aranan şahıs yakalandı, 38 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 221 araç trafikten men edildi.

Aynı zamanda uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edilirken, icra edilen 51 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 61 şahıs gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmış, 55 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 15 gram kubar esrar, 33 gram eroin, 99 adet hap, 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise sahte 100 Türk Lirası, 12 adet tarihi eser, 1 adet dedektör, 39 litre kaçak viski gibi malzemeler ele geçirildi.